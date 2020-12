BERNARD, Pierrette



Au domicile de sa fille, le 7 décembre 2020, est décédée à l'âge de 84 ans et 9 mois, Mme Pierrette Bernard, fille de feu Mme Nativa Gravel et de feu M. Patrick Bernard. Elle demeurait à Québec.La mise en terre sera au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Michel Bernard (Jocelyne Dorval), Nancy et Stéphane Bolduc; ses petits-enfants : Michaël, Emylie (Mathieu), Jeysabelle et Emmanuelle; ses arrière-petits-enfants : Thomas, Olivier, Noémie et William. Elle était la sœur de : feu Gisèle (Marcel Giroux), feu Rita (Marcel Laperrière), feu Marie-Marthe, feu Jean-Guy, Adjutor (Aline Giroux) et feu Georges (Colette Martel); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale, 1670, rue Dina-Bélanger, Québec (Québec) G1S 0A5. https://www.apacn.org/faire-un-don/