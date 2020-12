AVOINE CLOUTIER, Thérèse



À l'Hôpital de Montmagny, le 15 décembre 2020, à l'âge de 93 ans 7 mois, est décédée dame Thérèse Avoine épouse de feu monsieur Rosaire Cloutier. Fille de dame Clarice Fournier et de feu monsieur Théophile Avoine, elle demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Louisette Deschamps), Diane (feu Rosaire Morneau), Denis, Yvan (Claudine Morneau). Ses petits-enfants: Dominic (Annie Robichaud), Dany (Manon Duchesne), Francis (Sophie Bernier), Annick (Stéphane Avoine), François (Nathalie Poulin), Annie (Kevins Cloutier), ses arrière-petits-enfants: Alexis et Léa, Carole-Anne (Justine St-Arnaud) et Cynthia, Yannick Paquette (Bianca Lefebvre et leur fils Viktor), Cédric et Mathis, Emma et Rosalie, Anabelle, Chloé et Maëlie et son arrière-arrière-petit-fils Mavrik. Elle était la sœur de: feu Léona, feu Sylvio, feu Rose, feu Lionel, feu Armande, feu Florian, feu Jeannette, feu Raymond, Émilien, feu Clément, Pierrette et Yvon. De la famille Cloutier, elle était la belle-sœur de: feu François, feu Antoine, feu Gérard, feu Jeannette, feu Aimé et Antoinette. Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec). Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.où les membres de sa famille vous accueilleront de 12h45 à 13h45.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire