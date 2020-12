LACASSE, Jean-Paul



À la Maison Dessercom de Lévis, le 11 décembre 2020, à l'âge de 77 ans, fondateur de la Ferme Horizonvert et de l'entreprise Équipements Lacasse et fils inc., est décédé monsieur Jean-Paul Lacasse, natif de Saint-Anselme.Il était l'époux de madame Céline Gagnon et fils de feu Alphonse Lacasse et de feu Marie-Rose Moore.Il laisse dans le deuil sa conjointe Céline Gagnon, ses enfants : Monia (feu Michel Beaudry), Isabelle, François (Isabelle Simard), Mélanie (Jimmy Royer), Antony (Daisy Audet) ; ses petits enfants : Carl, Kevin et Michaël Beaudry, Tommy, Jérémy et Mylène Royer, Mia et Philip Lacasse. Il était le frère de : feu Alphonse (Denise Gagné), Jules (Lisette Dumas), Louise (feu Conrad Bernier), Eliane, Ghislaine (André Dumont), Nicole, Annette (Roger Guay), feu Hélène (Yvon Dumont). De la famille Gagnon, il était le beau-frère de : feu Philippe (Jeannine Fradette), feu Charles, Gilles (Ghislaine Roy), feu Marius (Cécile Fradette), feu Madelaine (feu Luc Fortin), Annette (feu Victor Fortier), Pauline (Marcel Labrecque), Louisette (Hermel Lefebvre), Germain (Martine Laflamme), Normand (Odette Lacasse) et feu Paul. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel du Centre Hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Maison Dessercom. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1, site internet https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Société de l'Arthrite 1275, ch. Sainte-Foy, bureau 125A, Québec (Québec) G1S 4S5 site internet www.arthrite.ca. La direction des funérailles a été confiée à la