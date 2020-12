BRUNIAU, Jean



À l'IUCPQ, serein et paisible, le 8 décembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé Docteur Jean Bruniau, conjoint de dame Hélène Rolland, fils de feu Roger Bruniau et de feu Marthe Roelandt. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auLe dimanche 20 décembre 2020 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Hélène; ses enfants: Caroline (Maxim Poulin) et Alain; ses petits-enfants: Charles, Valérie et Mariane Poulin; ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Rolland: Claude, Bastien et Josée, ainsi que plusieurs nièces et ami(e)s. Un immense merci à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à son bien-être personnel. La famille remercie également tout le personnel du CLSC de la Haute-Ville, de l'IUCPQ et son médecin de famille Dre Anne Savard pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.