Combien valez-vous réellement?

Savez-vous réellement combien vous valez ? Pas combien vous avez dans votre compte... mais quelle est, après avoir mis toutes vos dettes, vos avoirs et vos placements dans le même panier, votre valeur nette? Ça pourrait vous être drôlement utile.

«Si deux candidats gagnent le même salaire, mais un a une valeur nette de 50 000 $ et l'autre a une valeur nette de -25 000 $, c'est certain que le premier candidat aura plus facilement accès au crédit et probablement à des taux d'intérêt plus bas», affirme le conseiller en sécurité financière à la Sun Life, Alexandre Demets.

Pour calculer votre valeur nette, vous devez prendre en compte tout votre actif et votre passif. En sachant ce que vous avez et ce que vous devez, vous serez en mesure d’avoir un portrait précis de votre situation financière.

Voici ce qui fait partie de votre actif :

Le solde de votre compte-chèque

Vos REER

Votre CELI

Vos épargnes non-enregistrées

La valeur de votre (vos) propriété

La valeur de votre véhicule

Les objets de valeur que vous possédez

Voici ce qui fait partie de votre passif :

Votre prêt hypothécaire

Votre solde de carte de crédit

Votre marge de crédit

Vos prêts

«Quand vous êtes jeune, disons 25-30 ans, c'est là où votre valeur nette va apporter de l'eau au moulin dans le sérieux de votre dossier, explique M. Demets. Si vous voulez faire un emprunt, si vous voulez acheter de l'immobilier, etc.»

Si vous faites l’achat d’une propriété par exemple, vous devez soustraire le montant du prêt hypothécaire que vous avez reçu, mais l’inflation et le paiement de votre hypothèque fera grimper votre valeur nette avec le temps. Il s’agit en quelque sorte d’épargne forcée.

En faisant ces calculs, vous aurez une idée de votre valeur nette par rapport aux autres citoyens canadiens et par rapport aux gens situés dans votre tranche d’âge. Vous pourrez ainsi prendre des décisions financières plus éclairées.

Pour avoir une idée claire de votre portrait financier, vous pouvez utiliser l’outil en ligne de Sun Life juste ici.