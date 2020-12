Comment parvenir à tolérer la méchanceté?

Mon chum et moi songeons à partir vivre dans les terres perdues du nord du pays, tellement on trouve que les humains des villes sont sans pitié. Voici notre vie en bref pour que vous compreniez nos raisons de vouloir nous isoler dans un cocon protecteur.

Mon chum gagne sa vie dans le domaine de la construction, alors que, moi, je travaille dans la vente en quincaillerie. Nous ne sommes pas riches, mais nous vivons correctement. J’ai toujours senti du côté de ma famille une certaine condescendance face à nous deux, eux qui sont tous dans des emplois de bureau. Mais passons, il y a pire !

Depuis 15 ans qu’on est ensemble mon chum et moi, on a toujours voulu avoir des enfants. Mais moi j’avais du mal à tomber enceinte. Ma mère, qui a eu trois enfants, mais qui dans le fond s’en serait passé, me disait sans cesse « Arrête donc de t’en faire avec ça. Ça va te coûter moins cher pour vivre. Moi si j’avais eu le choix j’en aurais pas eu ! » Elle ne s’est jamais rendu compte que je faisais partie de ces trois enfants qu’elle aurait préféré ne pas avoir.

Puis j’ai fait deux fausses-couches de suite, mais personne autour de moi n’a jamais pris la peine de souligner la douleur que ça pouvait représenter pour moi. Pire encore quand ça t’arrive deux fois. Chaque fois ma mère me disait « Fais-toi s’en pas, tu vas te reprendre ! » Quant aux autres, ils faisaient comme si de rien n’était pour ne pas avoir à nous parler du malheur qui semblait s’acharner sur nous.

Puis la quatrième grossesse fut la bonne, le bébé s’est accroché solide. Mais c’était se réjouir trop vite, car lors d’un examen à la 12e semaine, le gynécologue nous a annoncé que notre bébé risquait d’être atteint de trisomie 21. Devant cette éventualité, tous nos proches, y compris la famille de mon chum, se sont ligués pour nous enjoindre de procéder à une interruption de grossesse.

Mais on le voulait tellement, cet enfant-là, que rien ni personne n’aurait pu nous convaincre qu’un avortement était la meilleure chose pour nous. Notre fille a 12 ans, et elle fait toujours notre joie. Non, rien n’a été facile avec elle, mais je n’ai jamais regretté une seconde de l’avoir mise au monde.

Notre problème, c’est avec nos deux familles qu’on le vit. Ils n’ont que des mots méprisants à l’endroit de cette enfant au point où on a dû fuir les réunions de famille pour ne pas crouler sous la tonne de bêtises qui s’y dit mine de rien. Et à force de ne rien dire pour ne pas raviver le feu, on se sent détruits de l’intérieur et ça nous donne envie de fuir au loin.

Heureusement qu’on a quelques amis qui nous soutiennent et qui font sentir à notre fille qu’elle est aimée, car sinon, ce serait à se frapper la tête sur les murs. C’est vrai que notre enfant ne pourra jamais faire son chemin sans nous, mais comme on sera toujours là pour elle, c’est quoi le problème ? Comme faire pour qu’elle soit aimée d’eux ?

Des parents en peine d’amour de leurs proches

Mais pourquoi endurer toutes ces insanités sans rien dire ? Qu’est-ce qui vous empêche de les remettre à leur place, tous autant qu’ils sont ? Depuis quand y a-t-il des personnes qui sont plus dignes que d’autres de mériter de survivre ?

Prenez le temps de leur répliquer à chacun d’eux quand ils profèrent des insanités semblables, y compris votre mère. Ne les laissez pas vous démolir, avec votre assentiment en plus. Vous méritez mieux que ça et votre fille aussi. Des proches incapables d’un minimum de compassion envers vous, ça ne mérite pas qu’on les fréquente. Rapprochez-vous de ceux qui vous aiment et qui vous le font savoir, vous n’aurez plus envie de fuir.