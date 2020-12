GRAVEL, Léda



Le 5 décembre 2020, à Québec, après une longue période de maladie, est décédée Léda Gravel, à l'âge de 90 ans et 4 mois. Elle était la fille de feu Marie-Louise Tremblay et de feu Eugène Gravel.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Léda laisse dans le deuil ses enfants: Line Bilodeau (André Ouellet), Sylvie Bilodeau (Martin Lafrenière), Nicole Bilodeau (Mario Genest) et Michel Bilodeau (Heather Reid); ses petits-enfants: Olivier Bilodeau-Robitaille, Éliot B. Lafrenière, Myriam Bilodeau, Thomas Bilodeau- Genest, Hugo B. Lafrenière, Cloé Bilodeau, Philip Bilodeau et Xavier Bilodeau-Genest; ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle est partie à la rencontre de son fils bien-aimé, Rémi Bilodeau. Dernière de sa génération, elle rejoint dans le Christ ses sœurs: Mary, Jeanne-D'Arc, Yvette, Madeleine, Pierrette, Rolande ainsi que ses frères René, Jean-Paul, Léo et André. La famille remercie chaleureusement tous les membres de l'équipe des soins palliatifs Notre-Dame de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour la qualité de leurs soins, leur bienveillance et leur compassion en cette période de pandémie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, https://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/don-individuel.php / Téléphone : 418 654-0835.