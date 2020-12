GAUDREAU, Steve



Au Centre Hospitalier de Rimouski, le 2 décembre 2020, à l'âge de 49 ans et 6 mois, est décédé subitement monsieur Steve Gaudreau, époux de madame Isabelle Morin. Il était le fils de monsieur Martin Gaudreau et de feu dame Lorraine Thibault. Il demeurait à Rimouski et était natif de Montmagny.Une cérémonie hommage aura lieu ultérieurement avec ses amis et collègues lors de la déposition des cendres au Mausolée de Rimouski. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Isabelle, son père Martin Gaudreau (Monic Charron), son frère Keven Gaudreau (Anne-Catherine Desrosiers), ses filleul(e)s : Thierry Gaudreau et Jessica Thibault, sa tante : Fabienne Thibault (Martin Asselin), sa belle-mère Simone Létourneau (feu Octave Morin), ses belles-sœurs et beaux-frères : Aline Morin (Germain Moreau), Claire Morin (Alain Parent), ses neveux et nièces : Rosemarie Lavoie, Fabien Parent, Véronique Parent (Paul Beaudry) et sa petite nièce Alycia St-Pierre. Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, ainsi que ses collègues et employés de Trailex-les Remorques de Rimouski, Deloupe et Timmins Trailers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/