Des satellites du Québec sur les fusées de SpaceX

Une usine de satellites implantée au Québec depuis 50 ans prend part aux plus gros projets spatiaux au monde, dont ceux de SpaceX, du milliardaire Elon Musk.

« On a fabriqué trois RADARSAT au Québec qui ont décollé en juin 2019 à l’aide d’une fusée SpaceX », nous apprend en entrevue au Journal Mike Greenley, PDG de MacDonald, Dettwiler et associés (MDA) depuis trois ans.

Fondée en 1969, MDA a effectué de nombreux projets majeurs. Elle a notamment participé à la construction du deuxième bras canadien.

« On fabrique à Sainte-Anne-de-Bellevue des satellites qui envoient entre autres des signaux de télévision sur la Terre », illustre Mike Greenley.

« Emplois bien payés »

En avril dernier, MDA est redevenue une entreprise canadienne quand le groupe américain Maxar Technologies l’a vendue à un consortium dirigé par la firme torontoise Northern Private Capital (NPC).

Son siège social est aujourd’hui de retour à Brampton, en Ontario.

Présente au Québec depuis une cinquantaine d’années, MDA a des installations de robotique dans la province de Doug Ford, de géo-intelligence en Colombie-Britannique et son usine de satellites de 700 travailleurs ici.

« Ce sont des emplois bien payés et de haute qualité en gestion des satellites et en développement des affaires. On a aussi des centaines d’ingénieurs », poursuit Mike Greenley, qui a été vice-président de CAE auparavant.

Objectif Lune

Ces dernières années, MDA a fourni des équipements à la Station spatiale internationale (SSI). L’entreprise a pris part à des projets de satellites de communications, dont un majeur qui devrait permettre de mieux comprendre la Lune.

Comme beaucoup d’entreprises, MDA tient à rester en territoire québécois en raison de l’expertise et de l’innovation qui pleuvent dans la province.

« On adore avoir nos installations au Québec. On a du succès. On a accès à des talents de haut niveau. L’industrie aérospatiale dans la région montréalaise est très développée », explique M. Greenley.

Il y a trois ans, le gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 3 M$ à MDA et un prêt de 45 M$ pour un nouveau centre d’excellence de 200 M$ d’antennes de satellites à la fine pointe de la technologie.