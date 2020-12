GUILLEMETTE, Jacqueline



À Montréal, le mercredi 9 décembre 2020, est décédée, à l'âge de 86 ans, Jacqueline Guillemette, épouse de feu François Huet. Elle laisse dans le deuil son frère Gilles (Françoise Lavoie), ses soeurs Aline, Louise (Roger Asselin) et Claudette, sa belle-soeur Lauretta Fortin, son beau-frère Magella Gauthier, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.