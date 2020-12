Frénésie des Fêtes dans les centres d’achats

Si des milliers de Québécois se sont rués vers les centres d’achats, samedi, pour terminer leurs emplettes de Noël, ils ne devraient vraiment pas inviter de personnes vulnérables dans leur bulle pendant les Fêtes, s’inquiète un expert.

« À Noël, les gens ont tendance à magasiner en groupe, ils flânent, puis ils retournent chacun dans leurs bulles. Le danger, c’est pour les personnes vulnérables qui vont être invitées dans ces bulles-là. Quelqu’un qui s’est contaminé aujourd’hui va être contagieux à Noël, mais ne sera pas nécessairement symptomatique », se désole le Dr François Marquis, chef de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Même si le gouvernement a invité la population à faire ses achats d’avance, la frénésie du magasinage d’avant-Noël se faisait sentir dans plusieurs centres commerciaux de la province.

Or, la hausse des cas de COVID-19 des dernières semaines, dont 2038 infections déclarées samedi, inquiète le gouvernement, qui remettra le Québec sur pause dès le 25 décembre.

Malgré les gardiens de sécurité qui contrôlaient les entrées à plusieurs endroits, épaulés par des voitures de police, en raison des limitations imposées par Santé publique, de longues files se sont formées près des centres commerciaux.

Files d’attente

Photo Didier Debusschère

Des files se sont, entre autres, créées dès 11 h 30 aux Galeries de la Capitale.

Une cinquantaine de personnes ont dû attendre dans deux des entrées du centre commercial, a expliqué le directeur général, Stéphan Landry, qui estime qu’il s’agit possiblement de la journée la plus achalandée de la période des Fêtes jusqu’ici.

« Je m’attends quand même à des bonnes journées la semaine prochaine, mais je vous dirais que dans le pire des cas ça ressemblera à ce qu’on a eu aujourd’hui et c’était vraiment acceptable », a indiqué M. Landry, ajoutant que toutes les mesures avaient été bien respectées.

La distanciation était effectivement bien respectée, même si cela était parfois difficile ou impossible dans un tel achalandage. « Les gens étaient assez proches de nous dans les escaliers », a raconté Chantal Paquette, une cliente rencontrée au cours de l’après-midi.

Même constat à Place Sainte-Foy. Le fort achalandage rendait parfois difficile le respect de la distanciation.

Au Carrefour Laval, à chacune des portes, au moins une cinquantaine de personnes attendaient dehors dans des files. « C’est juste fou », a commenté Valeria, 18 ans, bouche bée devant la file. « On va faire le tour pour voir si c’est moins pire aux autres portes, mais sinon on reviendra une autre fois », décide Anna, à ses côtés.

Aux Galeries d’Anjou, à Montréal, on notait 40 minutes d’attente.

Dr François Marquis

Chef de l’unité des soins intensifs

Pensez-y deux fois

Pour le Dr Marquis, il est néanmoins clair qu’il y aura une augmentation considérable du nombre d’infections dans les environs du jour de l’An, et que ça aura un gros impact sur les hôpitaux, qui sont déjà débordés.

« On risque collectivement de regretter amèrement notre retour des Fêtes », déplore-t-il, en implorant les Québécois d’y penser à deux fois avant d’inviter une personne vulnérable vivant seule à la maison pour Noël.

À Québec, on rapporte un bond de 14 nouveaux décès. La région enregistre également une hausse de 219 nouveaux cas. Dans Chaudière-Appalaches, on dénote 125 nouveaux cas et aucun décès.