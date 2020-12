L’année du désinfectant

S’il y a une chose qu’on a faite, cette année, c’est se laver les mains.

Je ne me suis jamais autant lavé les mains de toute ma vie.

Je suis devenu le François Chartier du Purell. Je connais chaque marque de désinfectant, sa texture, son odeur...

Je pense même proposer un balado à Qub Radio.

Après le balado Méchants Raisins, sur le merveilleux monde du vin, voici Vilains Purell.

« Cette semaine, nous vous parlons du désinfectant Alcare, de Steris Corporation, un aérosol à base d’éthanol qui laisse une odeur extrêmement agréable sur les doigts, et qui entre dans la peau rapidement... Tiens, essaie-le, Patrick, tu me diras ce que tu en penses... »

Récurez votre cerveau !

Mais il n’y a pas que les mains que nous nous sommes régulièrement désinfectées.

Il y a aussi le cerveau.

En effet, tous les jours, les petits curés de la rectitude politique émettaient leurs nouvelles consignes sanitaires.

« Bonjour, ici votre directeur du discours public. Voici la liste quotidienne des auteurs non essentiels que vous devez éviter aujourd’hui si vous ne voulez pas être contaminés par le virus des mauvaises pensées : Mathieu Bock-Côté, Christian Rioux, Denise Bombardier, Claude Meunier, Joseph Facal... »

Pas une journée sans qu’un livre, un film, une émission de télé ou une chanson soient pointés du doigt.

« Aujourd’hui, nous avons décidé de retirer le film The Witches, car les sorcières dépeintes dans ce long métrage ont trois doigts, un choix esthétique douteux qui nous paraît discriminatoire envers les gens qui, dans la vraie vie, n’ont malheureusement que trois doigts... »

(En passant, c’est une histoire vraie. Les producteurs et Anne Hathaway, la vedette principale du film américain The Witches, se sont effectivement excusés auprès des gens qui ont trois doigts... On est rendus là, les amis.)

Cette obsession de la pureté a même contaminé Mike Ward !

En effet, cette semaine, Ward, qui se présente depuis des années comme l’ennemi numéro Un de la rectitude politique, s’est indigné du fait que le Bloc québécois a souhaité « Bonjour-Ho » aux Québécois (ce qui met certains anglophones en furie, car « Hoe » signifie « prostituée » en langage de rue américain) !

Pas de farce ! Mike Ward !!! Le gars qui cognait soir après soir sur un jeune handicapé !

Il a maintenant bu le Kool-Aid et se comporte comme une Petite Sœur du Bon Pasteur !

Lorsque c’est rendu que même Mike Ward se met à genoux devant les curés de l’inquisition morale, n’hésitant pas à condamner une blague inoffensive pour montrer patte blanche et faire partie de la gang, c’est que l’heure est grave !

Ward pense vraiment que le Bloc voulait traiter les anglophones de charrues ?

Vraiment ?

Bossa-Nova

Dans quelques mois, grâce au vaccin, on n’aura plus besoin du Dr Arruda pour savoir ce qu’on peut et ne peut pas faire.

Tout cela sera du passé. On pourra danser au centre d’achat Rosemère tous les jours, si l’on veut.

Sur Agadou, C’est la faute au bossa-nova ou C’est bon pour le moral...

On pourra même danser le cha-cha-cha d’Arruda.

Mais les prêtres de la pureté morale, eux, vont continuer de nous emmerder.

Multipliant les interdits, les excommunications, les consignes.

Ça ne vous fait pas peur, vous ?