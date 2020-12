Le facteur est passé...

Ouvrons ensemble quelques cartes de Noël et vœux électroniques que j’ai reçus au cours des derniers jours. Merci à ceux et celles qui ont pris la peine et le temps de m’écrire et m’adresser leurs meilleurs vœux. Je pense à : l’équipe de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ) ; Lucie Lebel et l’équipe de Bambou Communication Marketing ; Luc Samana, consultant en développement stratégique Conjoncture affaires publiques ; Lucie Clabaut, de l’Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec ; Benoît Pigeon et Jean-François Côté de l’Office du tourisme de Québec ; Sylvie Marier, présidente d’AGC Communications ; Sandra Ferguson de la Fondation Sourdine ; le Blizzard du Séminaire St-François, de la ligue Midget AAA ; Annie Gagnon, directrice générale de la Fondation Élan ; l’équipe du magazine Continuité et celle de la Fondation En Cœur.

La retraite... à moitié

Photo courtoisie

Après 38 ans au service de la population de la Rive-Sud de Québec, Anne Labrecque (photo), physiothérapeute, prend sa retraite clinique. Copropriétaire de la clinique Physiothérapie des Rives, de Lévis (Saint-Romuald), depuis 1987, Anne s’accordera plus de temps libre au cours des prochaines années. Tout en demeurant gestionnaire, avec son associée Martine Castonguay, pht, elle assurera une transition harmonieuse pour ses patients. Ainsi, elle sera disponible pour veiller au suivi de leurs traitements avec leur nouveau physiothérapeute et pourra les conseiller comme elle l’a toujours fait pendant toutes ces années. Anne en profite pour remercier toute sa clientèle qui lui a fait confiance tout au long de sa carrière. Prends soin de toi Anne !

Une autre époque

Photo courtoisie

La famille Côté de Québec n’en revient pas du nombre de témoignages rendus et entendus au cours des dernières semaines à la suite du décès d’Adjutor Côté, le 30 novembre dernier, à l’âge de 96 ans. Pour ma part, j’ai encore reçu des photos du joueur de centre, cette fois lorsqu’il évoluait pour les Castors de Sherbrooke dans la Ligue Provinciale. Nous sommes à cette époque à la fin des années 1950. On voit sur la photo Adjutor donner une entrevue à André Boulanger, le descripteur des parties des Rockets à l’antenne de CHRD Drummondville. Sur l’autre photo, le vieil aréna (grange de tôle pas chauffée, remplie de fumée) où se jouait le hockey à Drummondville de 1933 à 1963. Il fut remplacé par la suite par le Centre Marcel-Dionne.

Un incontournable de l’hiver

Photo courtoisie

Une nouvelle saison de glisse est ouverte (depuis jeudi) sur la Terrasse Dufferin à Québec. Les propriétaires d’Au 1884, Marc Duchesne et Marie-Elsa Proulx, vous invitent à venir dévaler les pentes de cette fameuse glissoire historique et incontournable de la région de Québec. Diverses mesures ont été mises en place afin de maintenir la distanciation sociale et de profiter de cette activité récréative en toute sécurité dans le respect des normes sanitaires dictées par la Santé publique. Les billets sont en vente sur place, sans réservation, au coût de 3 $ l’unité ou 10 $ pour 4 billets (taxes incluses). Les glissades seront ouvertes tous les jours de 10 h à 21 h pendant la période des Fêtes, à l’exception des 24-25-31 décembre et 1er janvier où les glissades fermeront à 17 h. L’horaire régulier reprendra à compter du 3 janvier.

Anniversaires

Photo Glenn Francis, Pacific Pro Digital Photography

Jake Gyllenhaal (photo), acteur et producteur américain, 40 ans... Paulina Gretzky, mannequin, fille aînée de Wayne Gretzky et Janet Jones, 32 ans... Alberto Tomba, ex-champion skieur italien, 54 ans... Michel Morin, humoriste et scénariste québécois, 60 ans... Rufus, acteur et humoriste français, 78 ans... Jay Sewall, bluesman québécois, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 décembre 2019 : Antoine Desilets (photo), 92 ans, le père de la photographie de presse au Québec... 2017 : Richard Venture, 94 ans, acteur américain... 2016 : Anique Poitras, 55 ans, auteure québécoise à qui l’on doit notamment la série Sara... 2015 : Richard « Dickie » Moore, 84 ans, membre des Canadiens de Montréal durant 12 saisons, 6 coupes Stanley... 2015 : « Madame Claude », Fernande Grudet, 92 ans, célèbre tenancière française d’un réseau de prostitution de luxe dans les années 1960-1970... 2013 : Kim Phean Khuong, 91 ans, mère de 16 enfants dont Bun Tean Khuong, restaurateur de Québec... 2011 : Richard Busque, 65 ans, maire de Ville Saint-Georges-Ouest... 2010 : Jean-Paul Cloutier, 86 ans, ex-ministre de la Santé... 2005 : Phyllis Gretzky, 64 ans, la mère de Wayne Gretzky... 1996 : Marcello Mastroianni, 72 ans, acteur italien.