Lenteurs constatées pour les remboursements du Grand Prix

Le Grand Prix du Canada, annulé cette année en raison de la pandémie, offre un remboursement à ses clients qui le désirent, mais il semble que l’organisation ait du mal à les payer.

« On a encore fait plus de 300 remboursements [la semaine dernière] », assure François Dumontier, promoteur de l’événement de formule 1, qui a reçu Le Journal dans ses bureaux du circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal.

François Dumontier

Président du Grand Prix du Canada

Le patron du Groupe de course Octane, une entreprise privée qui est chargée de l’organisation de la course de F1, assure que, d’ici le 22 décembre, toutes les demandes de remboursement reçues seront honorées.

« Je crois que c’est un mensonge », lance sans hésiter George Benedek, un résident d’Ottawa qui assiste au Grand Prix depuis plusieurs années.

M. Benedek cherche depuis le mois d’août à se faire rembourser les cinq billets d’une valeur de 2000 $ qu’il a achetés pour ses amis et lui. En vain.

On lui avait d’abord promis qu’il serait remboursé au terme d’une période de 60 jours suivant sa demande, ce qui concorde avec les propos de M. Dumontier. Il s’attendait donc à recevoir son argent à la fin du mois d’octobre.

Depuis, toujours rien. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé.

« J’ai eu de nombreux échanges de courriels avec une employée du Grand Prix, et je lui ai aussi parlé deux fois au téléphone », dit-il, preuves à l’appui.

Course annulée

Au moins sept autres clients du Grand Prix du Canada à qui nous avons parlé sont dans la même situation.

Ils viennent de Grande-Bretagne, des États-Unis, de l’Ontario et du Québec, et ils ont tous reçu des messages d’excuses de la part d’employés du Groupe de course Octane, qui leur assurent que le remboursement aura lieu bientôt. Mais, pour l’instant, toujours rien.

À l’annonce des premières mesures sanitaires, en mars, le passage de la F1 à Montréal avait été reporté au 11 octobre. Mais la course a finalement été annulée en juillet, devant l’impossibilité d’accueillir des spectateurs.

Les détenteurs de billets ont alors été invités à les conserver pour le Grand Prix de 2021 ou à faire une demande de remboursement.

« On a même accepté les demandes qui nous sont parvenues après la date limite », nous a expliqué François Dumontier.

Mais, devant l’incertitude liée à la pandémie, George Benedek, pourtant un fidèle de l’événement, a préféré se faire rembourser.

« Nous en avons discuté, mais on ne voulait pas prendre la chance, même en 2021, de se rendre dans un endroit où se trouvent 100 000 personnes », dit-il.

Et compte tenu de la manière « extrêmement douteuse et non professionnelle » avec laquelle son remboursement est traité, il n’est plus « du tout sûr » d’acheter des billets pour le Grand Prix du Canada de nouveau.