L’éthique de proximité

Les sondages, même quand ils sont bons, sont mauvais conseillers. Surtout quand ils poussent un parti à l’arrogance au point de se distancer de sa propre marque de commerce.

On a dû se pincer, à la CAQ, en prenant connaissance du sondage Léger de cette semaine. Si on vous avait dit en janvier dernier que le premier ministre annulerait le prochain réveillon et que la population serait contente, vous ne l’auriez pas cru.

Fort d’un appui stratosphérique, on s’est donc dit dans l’entourage de François Legault que le moment était bien choisi pour offrir un des emplois les mieux rémunérés de la fonction publique à Stéphane Le Bouyonnec. L’ancien président de la CAQ avait retiré sa candidature en pleine campagne électorale après qu’on eut découvert qu’il dirigeait une entreprise offrant des prêts à un taux d’intérêt de 90 % en Ontario. Le principal intéressé s’en était défendu en disant qu’on ne pouvait traiter de « shylock » celui qui pratique l’usure légalement permise.

Indulgence

Stéphane Le Bouyonnec a été nommé secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, en charge du dossier de l’Internet haute vitesse en région, une question dont le premier ministre fait une priorité personnelle. Pas de distanciation avec un personnage ayant fait des choix éthiques douteux.

On n’a pas été aussi indulgent envers Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup jusqu’ici avantageusement connu dans sa famille, pour cette vidéo rappelant Olivier Guimond où l’élu partage bombance et câlins avec le personnel de son bureau de comté. Expulsé du caucus de la CAQ, on s’est distancié vite de cet individu ne respectant pas la règle du 2 mètres.

Le pauvre s’en sera moins bien tiré que Pierre Fitzgibbon, qui, après avoir refusé de collaborer à une enquête de la commissaire à l’éthique et lui avoir donné des informations erronées, se trouve encore dans les bonnes grâces de François Legault. Plus encore, on lui fera une loi ! Un projet de loi juste pour lui afin d’amender un code d’éthique s’appliquant à tous les députés, mais que le ministre trouve « dépassé » et « obsolète ». Ces règles n’ont pourtant été adoptées qu’en 2010, avec l’appui de trois membres actuels du caucus de la CAQ, par-dessus le marché.

Du nombre, Éric Caire, ministre de la Transformation numérique. Se portant à la défense de son collègue, l’ancien shérif de l’Assemblée nationale fait rouler les yeux de tous les observateurs politiques à chacune de ses interventions sur les questions éthiques.

Le vrai critère

« Il n’y a pas de bonne nomination partisane », disait le député de La Peltrie en mai 2017. « Cette façon de faire doit cesser parce qu’elle est nocive. C’est nocif de savoir que quelqu’un dans la fonction publique pourrait devoir son emploi à son affiliation politique », disait-il encore. On se demande ce qu’il pense aujourd’hui de la nomination au Conseil exécutif de son ancien collègue Le Bouyonnec.

Selon une compilation des oppositions, la CAQ en est rendue à 10 nominations partisanes depuis son arrivée au pouvoir. Certes, on devrait pouvoir faire la différence entre une nomination politique – prérogative du gouvernement de nommer quelqu’un qui souscrit à son programme – et une nomination partisane, où on embauche quelqu’un d’abord et avant tout pour son pedigree militant. N’empêche que c’est une nuance dont la CAQ ne s’embarrassait pas dans l’opposition.

Maintenant que la CAQ est au pouvoir et que la pandémie la place au sommet de la popularité, on connaît désormais le vrai critère éthique de François Legault et c’est celui de la proximité. Pas de pardon pour le député d’arrière-ban qui a fait la fête dans une brasserie, mais une généreuse nomination pour un loyaliste de la CAQ.

Pour le ministre de l’Économie, qui ne peut vendre ses parts d’Immervision, une entreprise qui fait affaire avec le gouvernement, on fera même une loi. La Caisse de dépôts et placement et le ministre fédéral François-Philippe Champagne, qui en détenaient également des actions, sont pourtant parvenus à s’en départir. Si Pierre Fitzgibbon ne veut pas vendre les siennes, c’est tout simplement parce qu’il n’a pas trouvé son prix.

Ce serait quand même bien d’aviser le premier ministre qu’amender le code d’éthique pour permettre à un ministre de détenir des parts dans une entreprise qui agit comme fournisseur dans le génocide des Ouïghours en Chine, c’est une très mauvaise idée.

Dissonance cognitive

Les sondages sont bons pour la CAQ, meilleurs encore que ce que les stratèges l’espéraient, et les oppositions sont faibles. On croit donc pouvoir s’en permettre un peu, pas mal, et laisser chialer ceux qui ne sont pas contents.

N’empêche que François Legault devrait se méfier. En politique, la crédibilité se perd par sédimentation, avec l’accumulation des faits qui placent l’électeur en dissonance cognitive.

Les Québécois aiment leur premier ministre parce qu’ils le trouvent humble et honnête. Un jour, la pandémie et la peur du virus seront parties. C’est à ce moment que l’arrogance et les passe-droits aux petits amis pourraient faire connaître leur prix.