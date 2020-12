Moins d’exterminations, toujours autant de bibittes

Plusieurs exterminateurs notent une baisse de la demande pour se débarrasser de petites bêtes nuisibles, ce qui pourrait fortement augmenter les risques de propagation d’indésirables et des problèmes de salubrité.

« On a eu un été incroyable, avec beaucoup de demandes, mais depuis quelques mois, c’est vraiment en baisse, environ 20-25 % de moins que les années précédentes à la même période. Le problème que ça cause, c’est que les rongeurs et les insectes, ils ne disparaissent pas par magie, au contraire, ils augmentent », pense Danny Morin, propriétaire de l’entreprise Morin Extermination, à Montréal.

Pour lui, comme pour d’autres professionnels, la crise sanitaire a un rôle à jouer dans cette baisse de la demande, principalement à cause des coûts.

Bill Kordupel, propriétaire de la compagnie Extermination Complète Bugs à Longueuil, remarque justement que les clients sont plus regardants sur leurs dépenses.

« On voit que les propriétaires de grosses bâtisses et les propriétaires de blocs appartements déboursent moins d’argent. Par exemple, pour des punaises de lit, au lieu de traiter plusieurs appartements pour prévenir, ils vont commencer seulement par un ou deux appartements », affirme celui qui est dans le métier depuis une vingtaine d’années.

Impact de la pandémie

Hugues Lefebvre, propriétaire de Bestia Extermination, à Québec, estime que c’est aussi parce que les citoyens ont peur que le virus entre chez eux.

« Le monde veut le moins possible inviter des gens dans leur maison [à cause de la pandémie], alors il s’imagine mal faire rentrer quelqu’un pour faire du contrôle », pense-t-il.

Pour Hélène Bouchard, vice-présidente de l’Association québécoise de la gestion parasitaire, la situation ne sort pourtant pas de l’ordinaire.

« On est dans le quatrième trimestre, c’est normal de constater un ralentissement, comme à chaque année, soutient-elle. Il y a un petit impact de la COVID, mais ce sera plus en janvier-février qu’on pourra réellement le voir. »

Problème à long terme

Cette diminution de la demande inquiète plusieurs exterminateurs qui rappellent que, sans traitement efficace, il peut y avoir des conséquences importantes sur la santé et la salubrité.

« Les souris et les rats, ça ronge les fils, donc ça peut causer des incendies, en plus d’apporter des maladies dans les logements. Les blattes aussi, ça répand les maladies. Les punaises de lit, ça se prolifère d’appartement en appartement, et après ça peut aller dans les immeubles adjacents », explique Danny Morin, de Morin Extermination.