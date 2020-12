Mondial junior: le calendrier préparatoire amputé de six matchs

En raison des cas de COVID-19 au sein des équipes allemandes et suédoises, le comité exécutif du Championnat du monde de hockey junior a été contraint de revoir son calendrier préparatoire. Par conséquent, six des 10 matchs qui étaient initialement prévus ont été annulés.

Les matchs préparatoires auront finalement lieu à compter de mardi. La Suisse et l’Autriche seront les premières équipes à s’affronter. Elles seront suivies de la Finlande et des États-Unis. Équipe Canada junior (ÉCJ) fera ses débuts mercredi contre la Russie. La Slovaquie et la République tchèque s’affronteront également lors du jour 2 du calendrier préparatoire.

Au départ, le Canada devait briser la glace contre la Suède lundi. Deux cas de COVID-19 chez des membres du personnel de la formation suédoise forcent toutefois l’équipe à rester en quarantaine jusqu’à lundi.

Du côté allemand, huit joueurs ont contracté le coronavirus. L’équipe devra rester en isolement jusqu'à jeudi également.

L’Allemagne et la Suède ne disputeront pas de matchs préparatoires.

Le tournoi doit toujours commencer vendredi au Rogers Place d’Edmonton. Le Canada doit disputer son premier match de la compétition le samedi 26 décembre contre l’Allemagne.