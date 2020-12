Photos souvenirs: Marc Béland

Le petit prince

Photo d’archives

En 1981, il y a près de 40 ans, Marc Béland, avec le visage d’ange de ses 22 ans, tenait le rôle du Petit Prince de Saint-Exupéry sur scène. Au cours des années 80, il était également danseur professionnel avec la célèbre compagnie La La La Human Steps. Il dansa notamment aux Jeux olympiques de Séoul, en 1988, aux côtés de David Bowie, chorégraphie diffusée en direct partout dans le monde.

Récompensé

Photo d’archives

Lors du gala des Masques, à l’hiver 1998, le comédien recevait le prix du Meilleur premier rôle pour sa performance dans La Tempête de Shakespeare. Le comédien de 40 ans, avait déjà à son actif quelques prix, étant diplômé en théâtre du collège Lionel-Groulx 20 ans plus tôt. Au cours des ans, il recevra plusieurs trophées pour son jeu et aussi pour ses mises en scène.

Rôle marquant

Photo d’archives

Aux côtés du regretté Michel Daigle et de Denis Bouchard, Marc Béland interpréta le personnage de Renaud Nadeau dans la série Annie et ses hommes, diffusée à TVA de 2002 à 2009. Grâce à ce rôle de déficient intellectuel, il se démarqua en recevant le prix du Meilleur rôle de soutien à quatre reprises aux galas Gémeaux. Il faut dire que son Renaud était particulièrement réussi et attachant.

Cinéma

Photo d’archives

Acclamé pour ses rôles au théâtre et à la télé, Marc Béland a aussi tiré son épingle du jeu au cinéma, notamment dans la comédie Guide de la petite vengeance, un scénario de Ken Scott, tournée en 2006 par Jean-François Pouliot, film dans lequel il campe le rôle principal, le comptable d’une bijouterie au bord du burn-out, prêt à tout pour se venger de son patron sans scrupule (Gabriel Gascon).

Metteur en scène

Photo d’archives

Grosse année 2012. Cette année-là, Marc monta quatre pièces de théâtre, dont deux avec des étudiants en théâtre, mais aussi la pièce Les bonnes et le spectacle de Catherine Major, Le désert des solitudes. En 2012 également, l’ADISQ lui remettait le prix du Meilleur metteur en scène pour 12 hommes rapaillés. En carrière, il a signé une quinzaine de mises en scène et joué dans quelque 35 pièces de théâtre.