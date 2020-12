Quatre nouvelles succursales de la SQDC

Quatre nouvelles succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ouvrent leurs portes en plein temps des Fêtes.

Deux points de vente seront accessibles dès le 21 décembre à Pincourt, en Montérégie, ainsi qu’à Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches.

Une succursale sera pour sa part inaugurée le 22 décembre sur l’avenue du Mont-Royal Est, à Montréal, et une quatrième à Longueuil, le 28 décembre.

En un peu plus de deux ans, le réseau de la SQDC s’est déployé à travers le Québec et compte maintenant plus d’une cinquantaine d’adresses.

Comme les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ), les différentes SQDC demeurent ouvertes à titre de commerces essentiels pendant les restrictions en vigueur du 25 décembre au 11 janvier prochain.