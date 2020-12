Revisitons un Noël chrétien

Noël, la plus belle fête de l’année, une fête synonyme de joie et de magie. Une magie qui se reflète par l’esprit de festivité de tout un peuple. Chaque famille décorant sa maison pour que la nuit, elle brille par ses lumières.

Je me souviens, tout petit, quand nous sommes arrivés au Québec, comment mon frère et moi étions émerveillés par les décorations de Noël, toutes plus extravagantes les unes que les autres.

L’esprit des Fêtes n’y est pas

Cette année, Noël semble pourtant s’être éteint au Québec. La neige est là, certaines décorations sont présentes, mais l’esprit des Fêtes est absent. La solidarité est toujours là, mais elle aussi semble s’essouffler.

Cher Québec, tu es «à boutte», attristé et souffrant. Cette pandémie t’a épuisé. Tu t’es décoré comme chaque année pour Noël, une fête célébrée depuis le début de ton existence, mais en cette année, tu ne recevras personne chez toi.

Tu partageras la phrase qui a été dite à Tout le monde en parle, le dimanche 6 décembre, «383 jours avant Noël!», une phrase prononcée avec humour, mais lourde de sens.

Cher Québec, Noël est-il réellement annulé? Non. Je m’explique.

En tant que société, nous n’avons jamais été aussi proches émotionnellement du Noël qui a vu l’arrivée de Jésus-Christ.

L’histoire de la Nativité nous fait découvrir un peuple dans la souffrance. Un peuple dans l’humiliation et l’injustice. Un peuple qui rêve d’être libre. Au milieu de cette détresse, un enfant est né, symbole d’espoir: cet Enfant Jésus, pour les uns sauveurs, pour les autres, un homme de sagesse, fut surnommé Emmanuel, qui veut dire «Dieu est parmi nous».

Le Noël de l’espoir

On va se le dire, Noël, pour plusieurs, est devenu une fête de la consommation et de la famille. Noël, nous l'avons sécularisé, mais sans la famille, il ne nous reste que le goût amer de notre surconsommation effrénée.

Nous fêtons des Noëls de circonstances. Pourquoi ne pas revisiter un Noël au-delà des circonstances, celui que pendant des générations les Québécois ont célébré? Le Noël de l'espoir, celui d'un Dieu qui descend auprès de l'humanité pour partager ses souffrances et lui amener l'espoir libérateur.

En regardant nos décorations de Noël qui brillent au milieu de la nuit, je ne peux que me questionner: savons-nous réellement ce que symbolisent ces lumières que nous mettons pour illuminer nos maisons? Elles représentent l’espoir au milieu de l’obscurité. Où est notre espoir en ce Noël? Ne serait-ce pas le temps de s’arrêter et de revisiter le Noël chrétien?

Cet espoir cogne à notre porte en ce Noël 2020, allons-nous la lui ouvrir et revisiter cette tradition lourde de sens?

Corentin Messina, étudiant en Histoire et Religion à l'Université Bishop's, Sherbrooke