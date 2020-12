2020 aura eu au moins ça de positif...

Il faut toujours trouver le positif dans l’adversité, dit-on. Cette année 2020 aura permis de tester notre capacité de retomber sur nos pattes encore et encore. Durant l’année, nous avons été inspirés par les histoires personnelles de gens qui nous en ont donné l’exemple.

J’en rappelle quelques-unes.

Après quelques semaines où les avions étaient cloués au sol, l’agente de bord Jamie-Lee Buri est mise à pied par sa compagnie d’aviation. Sonnée mais non abattue, la jeune femme inscrit son nom à l’initiative « Je contribue », lancée par le premier ministre pour amener du personnel à la rescousse auprès des aînés.

Résultat : un mois après sa mise à pied, deux mois à peine après son dernier vol, elle se retrouve au CHSLD Roland-Leclerc, dans sa ville d’origine, Trois-Rivières. Du jour au lendemain, son quotidien consiste à donner des soins, à aider des gens à manger, à voir à leur hygiène.

Félixe Girard occupait un poste de gestion dans une entreprise de fabrication de la métropole. Son emploi étant lié à un agrandissement qui a été mis sur la glace à cause de la pandémie, il a été aboli.

En quelques mois, elle s’est retrouvée dans le Bas-du-Fleuve, étudiante en foresterie. Pendant ses études, elle travaille sur une ferme. Changement de vie, de région, de secteur, de rythme.

Damien Robitaille

Le chanteur Damien Robitaille a remplacé ses spectacles et activités régulières par des performances sur les réseaux sociaux. L’homme-orchestre y reprend chaque jour une chanson bien à sa manière. Tout le monde applaudit maintenant son succès quasiment mondial. Je rappellerai sa persévérance : il en avait offert généreusement plus d’une centaine avant la percée spectaculaire.

Voilà ce que j’ai le goût de retenir de 2020. Les Jamie-Lee, les Félixe, les Damien.

Même chose pour les entreprises qui ont réorganisé instantanément leurs affaires grâce au télétravail. Les commerces et restaurants qui ont changé leurs méthodes à coup de flèches et de plexiglas. Les enseignants ont intégré en accéléré les techniques de l’école à distance.

L’être humain a une capacité de s’adapter qui m’a toujours impressionné. Pour se relever d’une épreuve ou pour répondre aux aléas de la vie, l’humain chiale, fait un peu de déni, se choque, fait de l’insomnie... et finit par s’adapter.

Du jamais vécu

Ce que nous avons vécu collectivement en 2020 n’a aucune commune mesure avec ce que nous avions connu dans le passé. Dans notre pays, qui n’a pas connu de guerres sur son territoire, la pandémie est une claque sans précédent pour les vivants.

Il aura donc fallu s’adapter énormément. Le gouvernement, les entreprises, les citoyens. Malgré notre adaptation admirable, certaines conséquences ont cogné dur. Des décès, des santés amochées, des entreprises perdues, des emplois disparus définitivement.

Vous vous êtes adaptés beaucoup en 2020 ? Soyez-en fiers. Malgré les pertes et les mauvais souvenirs, la collectivité est toujours debout et l’optimisme est au rendez-vous plus que jamais en cette fin d’année. 2021 sera meilleure !

Je le crois sincèrement.