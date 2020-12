Sylvain Charlebois se joint au Journal

Nous sommes très fiers d’annoncer l’arrivée dans nos pages du professeur Sylvain Charlebois à titre de chroniqueur spécialisé dans le domaine agroalimentaire.

• Lire sa première chronique : Le paradoxe de l’achat local

Connu et reconnu au Québec comme un des plus grands experts du panier d’épicerie et des tendances du secteur de l’alimentation, le professeur Charlebois tiendra une chronique une fois par semaine dans notre section Argent.

Originaire de Farnham, en Montérégie, Sylvain Charlebois détient un doctorat de l’Université de Sherbrooke. Il est professeur titulaire à la Faculté de management et d’agriculture de l’Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse.

Collaborateur régulier au Globe and Mail, il a également collaboré durant 20 ans avec La Presse, où il a fait paraître son dernier texte d’opinion hier.

Un blogue sur le web

Alors que l’intérêt des Québécois à l’égard des questions touchant l’alimentation, l’achat local et les prix à la consommation est en forte croissance – en particulier dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 –, Sylvain Charlebois tiendra également un blogue sur le site web du Journal, où il partagera ses opinions et observations de façon régulière.

Nous sommes convaincus que nos lecteurs apprécieront son arrivée dans nos pages et sur nos plateformes numériques. Celle-ci vient enrichir l’offre de contenus d’opinion du Journal, de loin les plus diversifiés au Québec.

Sébastien Ménard, Éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec