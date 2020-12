Toujours en attente

Les directeurs généraux n’ont toujours pas complété leur liste d’épicerie et ils n’ont pas d’autres choix que d’attendre les nouveaux règlements en vigueur à la reprise des activités.

En d’autres mots, on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra du plafond salarial si jamais on crée un « taxi squad ». Y aura-t-il une date limite pour conclure des transactions ? On ignore toujours combien de matchs on disputera lors de la prochaine saison.

Dans six mois, les directeurs généraux auront à prendre des décisions stratégiques alors qu’ils participeront à la séance de repêchage de l’expansion, l’entrée du Kraken de Seattle signifie que les équipes actuelles devront répéter l’exercice d’il y a quatre ans dans le dossier des Golden Knights de Vegas.

On persiste à dire que le 13 janvier demeure la date retenue pour l’ouverture de la saison... sauf que les réponses aux différentes interrogations tardent à venir. On soutient qu’il y a des progrès, mais on le dit sur le bout des lèvres.

Puisque les joueurs ont rejeté la demande de Bettman relativement à une augmentation du pourcentage des paiements en différé et au plafond salarial, il est évident que chez les propriétaires, ce n’est pas l’harmonie. Pour l’une des rares fois de sa carrière de commissaire, Bettman est contesté par quelques propriétaires, qui sont avant tout ses employeurs.

Certains soutiennent que l’entente survenue au mois de juillet ne répond plus aux exigences de la présente conjoncture économique.

Quant au retour au travail, prévu pour le 13 janvier, on y croit de moins en moins. Par conséquent, devant autant d’interrogations et d’incertitude, si on faisait un p’tit tour d’horizon sur la situation dans les différents secteurs, notamment les joueurs autonomes avec et sans restriction. Où en sommes-nous ? Les rumeurs au sujet des transferts des effectifs ?

Demain, on s’attardera sur la situation du Canadien et on fera une première liste des joueurs qui pourraient se retrouver à Seattle, l’an prochain. Où en sommes-nous avec le plafond salarial ?

Les Bruins : plutôt mystérieux

Même s’ils n’affronteront pas le Canadien cet hiver, on peut difficilement oublier les Bruins de Boston. Encore plus cette année parce qu’ils n’ont pas été trop actifs au cours de l’entre-saison. La brigade défensive a été vraiment ébranlée par le départ de Torey Krug et on se demande si Zdeno Chara sera de la prochaine édition. Et, encore, il faut réaliser qu’il ne peut plus jouer aussi souvent que par les années passées, et qu’il est de plus en plus difficile de composer avec les jeunes joueurs d’aujourd’hui. Les Bruins, évidemment, ont toujours l’œil sur Oliver Ekman-Larsson, des Coyotes de l’Arizona, mais le prix est très élevé. À Boston, la semaine dernière, on affirmait que l’on pourrait offrir un contrat à Karl Alzner pour remplir un rôle de défenseur de soutien...

Max Pacioretty a beau mentionner que c’était encore pire à Montréal, il y a deux ans, lorsque son nom était mentionné dans les rumeurs de transaction, mais il peut s’attendre à revivre le même scénario. L’intérêt augmente et les Golden Knights ont besoin de liquider des effectifs pour respecter le règlement du plafond salarial. Jonathan Marchessault est également au cœur de plusieurs pourparlers...

Pas d’offres hostiles

Matthew Barzal, des Islanders de New York, et Pierre-Luc Dubois, des Blue Jackets de Columbus, sont les deux cas les plus intéressants. Deux joueurs qui exercent un impact énorme au sein de leur formation respective. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont créatifs et ils sont identifiés comme les joueurs d’influence de leur équipe.

Or, ils attendent toujours.

Les Islanders, du moins les propriétaires et Lou Lamoriello, le directeur général, ont claironné qu’ils allaient égaler l’offre. Avis aux intéressés. On profite de la présente situation pour refroidir la compétition qui voudra emprunter un terrain glissant. Également, la pandémie a modifié la donne. D’autant plus que le plafond salarial est demeuré au même point.

Par contre, si une équipe, en compétition directe avec les Islanders, une formation de la division métropolitaine (en temps normal), voulait carrément envoyer Lamoriello dans les câbles, pourquoi ne pas proposer une offre hostile à Barzal ?

La même situation s’applique pour les Blue Jackets, Pierre-Luc Dubois étant l’attaquant le plus utilisé par John Tortorella. La situation des Blue Jackets est moins inquiétante puisqu’ils bénéficient d’un coussin de près de 10 millions $ alors que Lamoriello se retrouve avec un espace de manœuvre plutôt restreint avec 4 millions $ à dépenser, c’est peu pour Barzal.

Dubois et Barzal pourraient signer des contrats « pont » comme l’avait fait Brayden Point, en 2019, un contrat qui lui permet de toucher une somme annuelle de 6 750 millions $.

LES PRINCIPAUX JOUEURS AUTONOMES AVEC RESTRICTION

Barzal, Matthew NY Islanders 863 333 $ Dubois, Pierre-Luc Columbus 894 166 $ Strome, Dylan Chicago 853 333 $ Kunin, Luke Nashville 925 000 $ Cirelli, Anthony Tampa Bay 728 333 $ Dunn, Vince St. Louis 722 500 $ Cernak, Erik Tampa Bay 697 500 $ Bratt, Jesper New Jersey 749 167 $ Kylington, Oliver Calgary 730 333 $ Volkov, Alexander Tampa Bay 864 167 $

La fin d’une longue association ?

Au cours des dernières semaines, le nom de Steven Stamkos a marqué l’actualité, mais pour des raisons particulières. Puisque le Lightning a gagné la coupe Stanley sans vraiment miser sur la contribution de Stamkos, un but en trois minutes, et devant les problèmes à résoudre avec le plafond salarial, Julien BriseBois pourrait-il échanger son vétéran capitaine ?

On en doute.

Sauf qu’avec l’émergence de jeunes patineurs, rapides, créatifs et productifs, les équipes se tournent davantage vers l’option jeunesse. Dans un premier temps, ils peuvent miser sur les services d’un patineur à bon prix pour une période de trois ans. Donc, il s’agit d’une économie importante. Et quand le jeune patineur doit négocier un deuxième contrat, c’est à ce moment-là que les directeurs généraux doivent prendre des décisions importantes.

Par exemple, les Ducks d’Anaheim pourraient-ils échanger Ryan Getzlaf, 35 ans ? Les Sharks de San Jose ont mis fin à leur association avec Joe Thornton, n’est-ce pas ? Les Penguins de Pittsburgh devront-ils, dans un avenir très rapproché, faire un choix entre Evgeny Malkin et Sidney Crosby ?

Les Kings de Los Angeles aimeraient bien trouver preneur pour Jeff Carter, mais son salaire de près de 6 millions $ par saison a de quoi refroidir la compétition. À Washington, on se croise les doigts et on espère que Nicklas Backstrom, 33 ans, va jouer à la hauteur des attentes avec une entente de 9,2 millions $ pour les six prochaines années.

Et, tout récemment, on se questionnait à Chicago sur le statut de Jonathan Toews, mais, attention, son contrat prendra fin dans trois ans, il ne s’agit pas d’un problème pour les Blackhawks qui sont en période de reconstruction.

Hoffman : des offres en attente

Revoyons la liste de quelques joueurs autonomes sans restriction qui demeurent toujours sur la touche.

Mike Hoffman, celui qui occupe le premier rang chez les patineurs se prévalant de leur statut de joueur autonome, ne pourra sûrement pas obtenir un contrat de plusieurs saisons et surtout un contrat très lucratif en raison des événements des derniers mois.

Vancouver est en attente. St. Louis également. D’autres formations ont signifié leur intérêt.

La liste des joueurs toujours à la recherche d’un emploi est intéressante. Il n’y a pas de joueurs avec les attributs d’une superbe vedette, sauf que des patineurs de 30 ans et moins attirent toujours l’attention.

Mikael Granlund, Sami Vatanen, Travis Hamomic, Andreas Athanasiou et Erik Haula occuperont des postes quelque part.

Chez les gardiens, c’est plus compliqué en fonction de l’âge des candidats.

