Un nouveau balado sur la nature

Laurence Lafond-Beaulne, du groupe Milk & Bone, a toujours été préoccupée par la cause environnementale. C’est donc avec enthousiasme qu’elle a accepté de faire la narration d’un nouveau balado, Paysage sonore de la nature canadienne, entièrement produit au Canada pour la plateforme Audible. Le Journal s’est entretenu avec elle.

• À lire aussi: Un projet solo pour la moitié de Milk & Bone

De quelle façon t’es-tu jointe à ce projet de balado ?

« Je sais qu’ils cherchaient quelqu’un qui était en ligne avec les valeurs de ce podcast. Ils ont fait leurs recherches et je suis contente qu’ils m’aient contactée ! Tout ça s’est passé quand même vite. Du moment où je l’ai su jusqu’à la sortie, il s’est déroulé trois ou quatre mois. »

« L’environnement est au cœur de mes préoccupations et c’est un projet que j’ai beaucoup aimé. Je n’avais jamais fait la narration d’un balado avant. »

En quoi consiste le balado ?

« C’est un projet sur les paysages sonores canadiens. On se transporte dans la nature, on entend les sons avec précision. Le ton est assez calme et berçant. Ça m’a tout de suite parlé. En plus, j’avais envie dernièrement de me lancer de nouveaux défis. Et bien sûr, j’avais du temps ! [rires] ».

Qu’as-tu appris à travers cette nouvelle expérience ?

« De trouver mon ton à moi. Au début, je cherchais un peu mes repères. J’avais tendance à vouloir copier d’autres narrateurs que je connaissais. Mais on m’a dit qu’on voulait que ce soit moi, avec mon énergie. Je pense que c’est le meilleur conseil que j’ai eu. Finalement, je me suis rendu compte que j’aime vraiment ça, faire de la narration ! »

Es-tu une consommatrice de balados dans ta vie de tous les jours ?

« Oui, j’adore l’univers des balados. J’ai découvert ça dans les deux dernières années. En ce moment, avec la pandémie, j’en consomme encore plus. J’aime écouter quelqu’un qui raconte une histoire. C’est comme une présence qui est vraiment agréable. Ça me fait énormément de bien dans mon quotidien. »

Le nouveau balado Paysage sonore de la nature canadienne, est disponible sur la plateforme Audible.