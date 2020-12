Accord au Congrès américain sur un plan de soutien à l’économie

Un accord a été trouvé dimanche au Congrès américain entre démocrates et républicains pour voter un nouveau plan de soutien à l’économie, qui était en négociations depuis l’été, a annoncé le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell.

« Nous pouvons enfin dire ce que notre nation a besoin d’entendre depuis longtemps. Davantage d’aide (économique) est en route », a-t-il déclaré devant le Sénat, confirmant que le plan d’urgence s’élèvera « à près de 900 milliards de dollars ».

« Les quatre dirigeants au Sénat et à la Chambre (des Représentants) ont finalisé un accord », a-t-il ajouté.

« Alors que nos citoyens continuent de lutter contre le coronavirus cette saison des fêtes, ils ne se battront pas seuls », a-t-il ajouté, regrettant toutefois que cet accord n’ait pas été trouvé « il y a des mois ».

Face à des millions d’Américains ayant perdu leur emploi et d’autres continuant de perdre le leur, « ce programme renouvèlera et prolongera un certain nombre de prestations chômage fédérales importantes qui ont aidé les familles à rester à flot », a-t-il également commenté.

M. McConnell a enfin précisé que le texte devait désormais être finalisé en évitant « tout obstacle de dernière minute » et en coopérant « pour faire passer cette législation dans les deux chambres ».

Le vote pourrait avoir lieu dès lundi.