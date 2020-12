Alex Ovechkin, un phénomène

Un nom. De quoi faire rêver bien des amateurs de hockey.

Même à 35 ans, il demeure l’un des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue nationale.

La prochaine saison sera la 13e et dernière de son contrat, qu’Alex Ovechkin avait signé en 2008 ; un contrat de 124 M$ qui avait fait jaser, mais que Ted Leonsis, le propriétaire des Capitals, n’a jamais regretté, et pour cause.

Ovechkin a rempli les gradins, il a vendu le hockey à Washington, l’équipe a gagné la coupe Stanley, et il est toujours l’un des plus redoutables marqueurs de la ligue.

La pression exercée par les jeunes loups ne le dérange aucunement.

Peut-on croire qu’Ovechkin, qui domine la liste des joueurs qui pourront se prévaloir de leur statut de joueur autonome sans restriction en juillet prochain, quittera les Capitals pour poursuivre sa carrière sous d’autres cieux ?

On en doute.

Il a d’ailleurs tenu à mettre les points sur les « i » et les barres sur les « t » en affirmant qu’il désire terminer sa carrière à Washington. Et on peut être certain que le propriétaire prendra toutes les mesures pour satisfaire son joueur étoile.

Marché moins intéressant

Ce sera un exercice particulier. Après tout, les Capitals ont plusieurs joueurs qui commandent des salaires très élevés et Ovechkin exigera beaucoup de sous. Cependant, il ne semble y avoir aucun souci pour les décideurs des Capitals.

Entre-temps, la prochaine cuvée s’annonce intéressante.

Toutefois, comme on le remarque depuis quelques années, le marché des joueurs autonomes a perdu quelque peu de son lustre puisque c’est maintenant le rendez-vous des joueurs ayant connu pour la plupart leurs meilleurs moments.

Ryan Getzly a 36 ans. David Krejci a 35 ans. Paul Statsny a 35 ans et qu’ont-ils en commun à part l’âge ? Ce sont des joueurs qui ont du mal à rivaliser avec la rapidité des meilleurs effectifs de la ligue.

Cependant, Taylor Hall, s’il connaît une bonne saison à Buffalo, retiendra l’attention des recruteurs. Brandon Saad en sera cette année avec sa troisième équipe. Au Colorado, il pourrait obtenir une bonne production. On surveillera avec beaucoup d’intérêt Ryan Nugent-Hopkins, des Oilers d’Edmonton, qui a 28 ans.

La valeur de Danault

Un joueur qui devrait profiter de son statut est le capitaine de l’Avalanche du Colorado, Gabriel Landeskog. Il n’a que 28 ans, c’est un joueur dynamique, robuste à l’occasion, un joueur qui dérange sur la patinoire.

Dans ce groupe, apparaissant au 73e rang sur la liste basée sur les salaires que touchent présentement les patineurs disputant la dernière année de leur entente, on retrouve Phillip Danault. Il ne faut pas se fier au classement actuel pour avoir une juste évaluation du joueur de centre, bien au contraire.

La valeur de Danault est plus élevée que l’indique ce classement. Plus élevée en raison de sa polyvalence, de ses performances de la dernière saison, les quelque 18 minutes et plus en moyenne par match, de son efficacité dans le cercle des mises en jeu.

Parviendra-t-il à s’entendre avec Marc Bergevin et le Canadien ?

La réponse appartient à Danault et la prochaine saison pourrait lui fournir d’autres arguments pour justifier ses demandes.

Les principaux joueurs autonomes sans restriction