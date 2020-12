Australie: nouvelles restrictions à Sydney après l’apparition de cas de coronavirus

L’Australie a introduit de nouvelles restrictions dimanche à Sydney pour tenter de juguler la récente apparition de nouveaux cas de coronavirus dans la plus grande ville du pays.

Depuis l’apparition d’un nouveau foyer épidémique jeudi, 68 nouvelles contaminations ont été enregistrées dont 30 dimanche, suscitant l’inquiétude des autorités sanitaires.

Samedi, les habitants de plusieurs quartiers situés le long du littoral au nord de la ville, ont reçu l’ordre de demeurer chez eux et de ne sortir qu’en cas de besoin jusqu’à mercredi minuit.

Les plages, bars et hôtels de cette zone ont été fermés alors que les quelque 5 millions d’habitants que compte Sydney ont été invités à rester chez eux autant que possible dans les jours à venir.

L’État de Nouvelle-Galles du Sud, où se situe Sydney, a décrété dimanche l’interdiction de chanter et danser dans les lieux clos sauf à l’occasion de mariages en petit comité et lors d’offices religieux.

« C’est le moment de l’année où on aime tous chanter mais en ce moment, danser et chanter est probablement l’une des choses les plus dangereuses que vous puissiez faire », a mis en garde le ministre de la Santé de cet État, Brad Hazzard.

Les restaurants, les bars et les cafés du reste de Sydney ne pourront pas accueillir plus de 300 clients, tandis que le nombre de personnes pouvant se rendre chez des tiers est également limité.

Le port du masque, non obligatoire, est vivement recommandé.

Les autorités doivent réexaminer ces mesures mercredi dans l’espoir que certaines puissent être levées avant le jour de Noël.

Cette résurgence du nombre de cas bouleverse les projets de nombreuses personnes qui espéraient fêter Noël en famille après des mois de séparation.

De nombreux habitants ont été contraints d’annuler leur voyage après l’annonce de la fermeture de certaines frontières intérieures.

Dimanche, les États de Victoria et d’Australie Méridionale ont été les derniers à décréter que les habitants de Sydney seront soumis à une quarantaine obligatoire dans un hôtel durant 14 jours à leur entrée sur le territoire.

L’Australie a dans son ensemble plutôt bien réussi à contenir la pandémie, imposant des mesures de restriction très sévères et d’envergure dès l’apparition de foyers épidémiques.

Depuis le début de l’apparition du virus sur son territoire, elle a enregistré un peu plus de 28 100 cas et 908 décès pour une population de 25 millions d’habitants.