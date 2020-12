De jeunes Canadiens poursuivent le gouvernement pour inaction climatique

Une quinzaine d’adolescents canadiens font appel d’une décision de la Cour fédérale afin de poursuivre le gouvernement fédéral pour inaction climatique.

Si la pandémie de COVID-19 a mis un frein aux manifestations climatiques, le groupe écologiste «Sustainabiliteens» de Colombie-Britannique a décidé de poursuivre son combat en lançant des poursuites judiciaires, a indiqué le «Vancouver Sun».

Alors que leur poursuite avait été annulée en octobre dernier par un juge de la Cour fédérale, le groupe d’adolescents a choisi de faire appel de la décision le 24 novembre.

«Le Canada travaille très fort pour ne pas nous rendre justice [...] D’une certaine manière, cela m’a motivé à travailler plus dur. J’attends avec impatience l’appel et je suis honorée du soutien que les plaignants ont reçu. J’ai confiance», a déclaré en entrevue au média Haana Edenshaw, étudiante de 17 ans et militante écologiste.

Les adolescents ont affirmé au cours du procès que l’action inadéquate du gouvernement fédéral au sujet des changements climatiques viole leurs droits garantis à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, en vertu de l’article 7 de la Charte.

Ils ont également assuré que leur droit à l’égalité est touché, car les jeunes générations sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique.

Mais selon le juge responsable du dossier, l’affaire ne peut être poursuivie, car les réclamations n’ont pas de cause d’action raisonnable ni de perspective de succès, a précisé le quotidien.

Le Canada fait partie des 20 % de pays qui ne reconnaissent pas par la loi ou dans la Constitution le droit de vivre dans un environnement sain, a ainsi expliqué au quotidien David Boyd, professeur de droit à l’Université de Colombie-Britannique et rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’environnement.

«Donc ces jeunes au Canada qui vont devant les tribunaux ont une main attachée dans le dos parce que le système judiciaire canadien ne reconnaît pas leur droit à un environnement sain», a affirmé M. Boyd au «Vancouver Sun».

Pour autant, il s’agira d’une première si ces jeunes Canadiens parviennent à convaincre le tribunal que l’inaction gouvernementale en matière climatique est une violation de leurs droits, a ajouté le professeur lors de son entrevue.

Plus de 1000 procès liés aux changements climatiques sont en cours dans le monde.