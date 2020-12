Des interpellations lors d'une manifestation antivaccin à Montréal

La police est rapidement intervenue, dimanche midi, en procédant à des interpellations avant même le début d'une manifestation réunissant quelques centaines de militants antivaccins au centre-ville de Montréal.

Environ 300 personnes ont décidé de se réunir pour une marche pacifique sur la rue Sherbrooke Ouest sur l'heure du dîner, en vue d'une manifestation devant se mettre en branle vers 13 h.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Les manifestants ont été accueillis par un important déploiement policier. Des agents du Service de police de la Ville de Montréal n'ont d'ailleurs pas attendu le début de la marche pour interpeller des militants ne respectant pas les mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Baptisée «Esprits libres en marche», la manifestation a pour but de dénoncer les «mesures sanitaires liberticides». Les participants exigent, notamment, la fin de l'urgence sanitaire, la tenue d'un débat public et que les vaccins soient administrés avec le consentement «libre et éclairé» des gens qui les reçoivent.