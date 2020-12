Drew Brees bat un record d’Anthony Calvillo

Le quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees a battu le record de tous les temps pour les verges obtenues par la passe au football professionnel, qui appartenait à la légende des Alouettes de Montréal Anthony Calvillo. L’équipe de la Louisiane s’est toutefois inclinée 32 à 29 face aux Chiefs de Kansas City, dimanche, au Mercedes-Benz Superdome.

Brees n’avait besoin que de 205 verges aériennes pour devancer le grand numéro 13. Le pivot des Saints a lancé 15 passes, dont trois pour des touchés, et il a terminé la rencontre avec 234 verges de gain. En carrière, il en totalise désormais 79 846.

En cette soirée spéciale, c’est toutefois Patrick Mahomes qui a volé la vedette pour les Chiefs (13-1) avec trois passes pour des majeurs. Tyreek Hill, Travis Kelce et Mecole Hardman ont capté des passes dans la zone des buts, et Le’Veon Bell en a ajouté par la course.

C’est un deuxième revers consécutif pour les Saints (10-4), qui ont toutefois déjà assuré leur place en éliminatoires.

Enfin une victoire pour les Jets

Il n’y aura pas d’équipe sans victoire cette saison dans la NFL. Seule formation sans gain avant la 14e semaine d’activités, les Jets de New York ont surpris les Rams de Los Angeles en les battant 23 à 20 au SoFi Stadium.

Les Jets s’en sont sortis de justesse en fin de match. Les Rams ont inscrit 10 points au quatrième quart et auraient pu en marquer plus si un touché n’avait pas été refusé en raison d’une pénalité.

Sam Darnold a bien fait au poste de quart avec des gains aériens de 207 verges face à l’une des meilleures défensives du circuit. Ty Johnson a bénéficié de sa seule passe de touché, tandis que Frank Gore a obtenu l’autre majeur par la course.

Cette victoire inespérée veut en revanche dire que les Jets (1-13) ne sont plus les favoris pour repêcher au premier rang du prochain encan amateur. Ce sont désormais les Jaguars de Jacksonville (1-13) – détenant le bris d’égalité en raison de leur plus faible calendrier – qui peuvent espérer mettre la main sur le quart-arrière de l’université Clemson Trevor Lawrence.

Les Jets peuvent se consoler en sachant qu’ils n’imiteront pas les Browns de Cleveland de 2017 et les Lions de Detroit de 2008, les seules équipes ayant remis des fiches de 0-16 dans l’histoire de la NFL.

Sensationnel Kyler Murray

À Glendale, Kyler Murray a obtenu pas moins de 406 verges par la passe pour mener les Cardinals de l’Arizona à un gain de 33 à 26 sur les Eagles de Philadelphie.

La jeune sensation a complété 27 de ses 36 remises et a trouvé trois fois ses receveurs dans la zone payante. Murray a également couru sur huit verges au premier quart pour lui-même inscrire le touché.

Dans la défaite, Jalen Hurts a aussi cumulé trois remises pour des majeurs.

En partie en raison du revers surprise des Rams de Los Angeles, les «Cards» (8-6) conservent de minces chances de participer aux matchs éliminatoires.