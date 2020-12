La défensive fera la différence pour les Raptors, selon Lowry

Les Raptors de Toronto auront certes besoin d’un Kyle Lowry en grande forme pour obtenir du succès en 2020-2021 et la bonne nouvelle pour eux, c’est que le vétéran de 34 ans a joué avec aplomb récemment, tout en ayant des objectifs bien précis en tête.

Dans la défaite de 117 à 105 aux mains du Heat de Miami en match hors-concours, vendredi, il a excellé grâce à 25 points en seulement 27 minutes de jeu, le temps de réussir notamment six de ses 10 tirs de trois points. Toutefois, le principal concerné ne veut pas uniquement se distinguer en offensive. Pour lui, la clé chez les Raptors cette saison sera la capacité de ses coéquipiers à empêcher l’adversaire de réussir des paniers.

«Je pense que nous devrions devenir une véritable force en défense, a-t-il commenté au quotidien Toronto Star, par le biais de propos diffusés sur le site NBA Canada. Je ne veux pas que nous soyons cette formation imposante en attaque. Je souhaite que nous puissions être un club défensif qui fera savoir à l’équipe adverse que ce sera difficile chaque soir, chaque possession de ballon. Ses joueurs souffriront, ce ne sera pas une partie de plaisir.»

Des nouveaux qui contribueront à leur tour

D’ailleurs, Lowry a passablement aidé l’organisation torontoise en ce sens. Au cours des trois dernières campagnes, elle a terminé dans le top 5 du circuit Silver pour la moyenne défensive (en anglais, le «defensive rating»). En 2019-2020, celui-ci fut de 104,7 et a constitué l’une des raisons pour lesquelles les Raptors ont présenté un dossier de 53-19.

Aussi, les Fred VanVleet, OG Anunoby et Pascal Siakam ont eu leur mot à dire quant à cette étanchéité de la défense, mais le départ de Marc Gasol et de Serge Ibaka compliquera quelque peu leur tâche. Néanmoins, certains nouveaux visages seront appelés à prendre le relais. C’est le cas d’Aron Baynes, un homme de 6 pi et 10 po et 260 lb qui en sera à sa cinquième équipe en carrière.

«Aron est réellement l’un de ces gars que vous regardez avant de vous dire qu’il s’agit d’un monstre, n’est-ce pas? C’est un gros joueur et il fait sa place quand vient le temps de parler de jeu physique», a déclaré Lowry.

Ce dernier insiste pour dire que les opposants des Raptors n’ont qu’à bien se tenir.

«En fait, ce n’est pas à propos de l’aspect physique, mais plutôt de savoir qu’il faudra jouer dur et c’est ce que nous souhaitons faire. Si vous décidez de passer dans la zone payante près du panier, vous allez payer le prix, vous serez surveillés, a-t-il souligné. Quand je parle de jeu physique, ça ne signifie pas que vous allez être frappés. Mais si vous vous dirigez proche de la cible, on vous le fera savoir.»

Les Raptors entameront leur calendrier régulier mercredi en accueillant les Pelicans de La Nouvelle-Orléans à l’Amalie Arena de Tampa.