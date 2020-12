La télé des enfants: place à la nostalgie animée!

Certains personnages animés, nés il y a plusieurs décennies et qui ont déjà connu leurs heures de gloire, refusent de mourir. Ça tombe bien, car pendant qu’une nouvelle génération d’enfants les découvrent, des adultes se remémorent de joyeux souvenirs.

«Barbapapa»

Grâce aux inépuisables «barbatrucs», Barbapapa, Barbamama et leurs sept enfants continuent de se transformer à leur guise et de s’amuser follement, comme à leurs débuts dans les années 1970. Leur apparence n’a pas changé d’un trait, si ce n’est qu’ils ont aujourd’hui droit à des couleurs plus vives. Tout en rondeur, ils savent s’adapter à n’importe quel décor et reprennent leur forme originale sans le moindre pli.

Tous les jours, 7 h 34, à Télé-Québec.

«La famille Berenstain»

Au milieu des années 1980 sont débarqués, au petit écran, quatre ours sans malice et complices: les Berenstain. Papa, maman, garçon et fille avaient précédemment eu droit à plusieurs aventures sur papier grâce à deux Américains: les amoureux Stanley et Janice... Berenstain. À la télé, les quatre animaux ont entre autres pu compter sur de gentils voisins. Au début des années 2000, ils ont eu droit à une seconde vie télévisée.

Du lundi au vendredi, 6 h, et dimanche, 8 h, sur TFO.

«Les mystérieuses cités d’or»

Les nombreux fidèles du voyage entrepris par Esteban, Tao et Zia gardent un souvenir impérissable de la chanson du générique d’ouverture et du dépaysement qui s’ensuit. L’arrivée de cette riche et éducative production d’exploration, dont des bribes de l’intrigue ont été distillées un peu partout dans le monde, remonte déjà à près de 40 ans. Aujourd’hui, tous les épisodes originaux sont rediffusés et ont conservé leur pertinence.

Du lundi au vendredi, 8 h 30, à Unis TV, et dès le 26 décembre à Télé-Québec.

«Popples»

Les années 1980 ont amené leur lot de créatures colorées et flamboyantes. Parmi elles, les Popples, à la fois poilus et magiques. Grâce à une pochette, ces drôles d’animaux pouvaient se métamorphoser en boule si une situation l’exigeait. Sur les tablettes des magasins, les peluches à leur effigie s’envolaient. Il y a quelques années, ils ont effectué un retour, avec un look plus tape-à-l’oeil, certes, mais en conservant la possibilité de devenir une boule.

En tout temps via Netflix.

«Transformers: Cyberverse»

Il n’y avait pas de robots plus cool que les Transformers au milieu des années 1980. Les habitants de la planète Cybertron avaient une violente force d’impact et leurs transformations laissaient pantois. Peu importe qu’on ait choisi le camp des Autobots sous la gouverne d’Optimus Prime ou celui des Decepticons avec Mégatron en tête; l’affrontement s’annonçait inévitablement historique. Les Transformers ont repris place avec fracas dans l’univers télé.

Plusieurs fois par semaine, 9 h 55, sur Télétoon.

«Trop cool, Scooby-Doo!»

Un chat a neuf vies, dit-on. Pas un chien. Pourtant, un rigolo, mais très peureux dogue allemand n’a rien à envier de ce côté: Scooby-Doo. Né en 1969, celui-ci a réussi l’exploit de passer à travers les décennies malgré le fait qu’il ne soit pas équipé pour effrayer qui que ce soit. Or, il sait bien s’entourer. Le massif chien a sauté à quatre pattes dans l’univers du cinéma et se plaît à revisiter régulièrement celui de la télé.

En tout temps via Club illico.