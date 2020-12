L’année tumultueuse de Pierre Fitzgibbon

Omniprésent dans le monde politico-économique au Québec, le ministre Pierre Fitzgibbon a connu une année mouvementée entre la réponse à la pandémie et ses entorses à l’éthique.

En mars, une semaine après le début officiel de la crise sanitaire, le ministre de l’Économie a voulu se montrer « proactif » en offrant 2,5 milliards de dollars par le biais du nouveau Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).

Mais une semaine plus tard, Ottawa lui a coupé l’herbe sous le pied avec le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), qui offre des prêts de 40 000 dollars.

Le coûteux PACTE

À la fin septembre, le PACTE avait distribué 487 millions de dollars, encore loin de son objectif. En revanche, plus de 6,6 milliards de dollars ont été versés à 166 000 entreprises québécoises dans le cadre du CUEC, en date du 10 décembre.

Malgré son succès mitigé, le PACTE a eu pour effet de faire bondir les sommes que le ministère de l’Économie a versées aux entreprises cette année.

Dans les six premiers mois de 2020, 306 aides financières ont été octroyées à des entreprises pour une valeur totale de plus de 468 millions de dollars. C’est environ 30 % de plus que les 230 interventions totalisant 367 millions de dollars effectuées pendant la même période de l’an dernier.

Dans l’antre du ministre

La pandémie a eu pour effet de réduire le nombre de contacts que M. Fitzgibbon a eus avec des chefs d’entreprise et des élus municipaux. En date du 30 septembre, le ministre avait effectué 206 appels et rencontres, contre 252 pendant la même période de 2019.

Pierre Fitzgibbon a parlé sept fois à Véronique Proulx de Manufacturiers et exportateurs du Québec ; six fois à Yves-Thomas Dorval du Conseil du patronat, Charles Milliard de la Fédération des chambres de commerce et François Vincent de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante ; cinq fois à Michel Leblanc de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain ainsi que quatre fois à Guy Cormier du Mouvement Desjardins et Louis Vachon de la Banque Nationale.

Il a également eu trois conversations avec le milliardaire néo-écossais John Risley, puis deux avec Alain Bellemare, ex-PDG de Bombardier, Gaétan Morin du Fonds FTQ, Larry Hutchinson de Toyota Canada, Ian Edwards de SNC-Lavalin, Yves Laflamme de Résolu, Bruce Clark de Medicago, Marc Parent de CAE, Martin Lundstedt de Volvo, Mike Greenley de MDA, René Proulx d’Exeldor et Steeve Lavoie de Bell Textron Canada.

Dossiers délicats

Le dossier du Cirque du Soleil a passablement occupé le ministre. Il a mis de l’avant un prêt de 200 millions $ US dans l’espoir de permettre à la Caisse de dépôt, au texan TPG et au chinois Fosun de conserver l’entreprise insolvable, mais au final, ce sont des créanciers ontariens et américains qui ont remporté la mise.

En juillet, M. Fitzgibbon a rencontré Daniel Solomita, PDG de l’entreprise Loop Industries de Terrebonne, à propos d’un projet d’investissement. Trois mois plus tard, un investisseur américain publiait un rapport accablant qui a fait chuter le cours boursier de Loop.

Dans un autre geste audacieux visant à développer la filière de la mobilité électrique, le ministre s’est dit prêt, en août, à miser jusqu’à 300 millions $ de plus dans le projet Nemaska Lithium, dans lequel Québec a déjà vu disparaître 80 millions $. Les petits épargnants qui ont encaissé de lourdes pertes dans Nemaska n’ont, eux, rien reçu.

Des ballons vite dégonflés

Dès son annonce, à la fin de 2019, l’investissement de 30 millions $ de Québec dans le projet de dirigeables franco-chinois Flying Whales a fait sourciller. Cet été, Ottawa a dit non au projet d’implantation de Flying Whales en sol québécois en raison des risques d’espionnage que pose le partenaire chinois de l’entreprise, AVIC.

L’affaire Immervision

Notre Bureau d’enquête a révélé qu’Immervision, dont Pierre Fitzgibbon est actionnaire, a fourni des composants à la firme chinoise Hikvision, dont les caméras sont utilisées dans la répression des Ouïghours, selon Washington. Pour Mme Mignolet, la participation de M. Fitzgibbon dans Immervision le place en apparence de conflit d’intérêts, d’autant plus qu’il a déjà refusé de saisir une occasion de s’en départir, prétextant que cela lui aurait causé des pertes financières trop importantes.

Un blâme de l’Assemblée nationale

En novembre, l’Assemblée nationale a réprimandé Pierre Fitzgibbon pour avoir enfreint le Code d’éthique de l’institution dans le dossier Move Protéine. Quelques semaines plus tôt, la commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet, avait reproché au ministre d’avoir donné un accès privilégié à son ami lobbyiste Luc Laperrière.

Généreuses aides pandémiques

Québec a octroyé des centaines de prêts et de garanties de prêt à des entreprises fragilisées par la pandémie dans le cadre du programme PACTE. Parmi les aides qui ont retenu l’attention, notons celles attribuées à Telecon (37 millions $), au Groupe Sélection (35 millions $), à Uni-Sélect (35 millions $), à La Vie en rose (21 millions $), à Lumenpulse (10 millions $) et à Birks (10 millions $).