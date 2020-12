Le Drakkar échange son capitaine

Le Drakkar de Baie-Comeau a bougé fort, dimanche, lors de la première journée officielle des transactions, en cédant les services de son capitaine Nathan Légaré aux Foreurs de Val-d’Or.

• À lire aussi: Échanges: une première journée occupée

• À lire aussi: LHJMQ: une journée assez mouvementée en transactions

En retour de l’habile franc-tireur de 19 ans, le navire nord-côtier a mis la main sur l’espoir de 16 ans Justin Sullivan ainsi que cinq choix au repêchage échelonnés sur les séances de 2021, 2022 et 2023.

Le Drakkar obtient d’abord un choix de 4e tour en 2021 ainsi qu’une sélection de première et de troisième rondes des Foreurs au repêchage de 2022. À cela s’ajoute un choix de 4e ronde (celui des Saguenéens de Chicoutimi).

Une dernière sélection de 3e tour en 2023 (appartenant aux Wildcats de Moncton) complète le troc annoncé. Un troc qui comprend d’ailleurs plusieurs clauses relatives au déroulement de la présente saison.

«Dans ce contexte bien spécial, nous sommes heureux de la transaction. Cela n’est pas évident de laisser partir un joueur de la trempe de Nathan, mais dans notre processus de reconstruction, il fallait songer en fonction de l’avenir», a commenté le directeur général Pierre Rioux.

Les rumeurs allaient bon train quant au départ du numéro 29 en direction de l’Abitibi. «Les négociations ont débuté rapidement et se sont accentuées davantage quand les Foreurs sont venus jouer en ville au mois d’octobre», a pris la peine d’ajouter le DG.

Choix de troisième ronde au dernier encan, Justin Sullivan aura bientôt l’occasion de joindre les membres de l’équipage. «C’est un attaquant droitier possédant des belles qualités. Il aura la chance et le temps de bien se développer sous les conseils de Jean-François [Grégoire] et Daniel [Corso].»

Sentiments partagés

De son côté, Nathan Légaré était bien conscient de ce qui se tramait et avoue avoir ressenti des sentiments partagés à la suite de l’annonce. «J’ai adoré Baie-Comeau, les fans et mes coéquipiers. De ce côté, cela me fait un vide, mais je suis très excité de m’attaquer à nouveau défi», a reconnu l’espoir des Penguins de Pittsburgh.

Auteur d’un bilan très productif de 201 points (95 buts et 106 mentions d’aide) en 205 parties avec le Drakkar, l’athlète d'élite est prêt à traverser le Québec pour relever la commande avec la formation valdorienne.

«Nous avons affronté les Foreurs cette saison et ils forment un excellent club avec des gars que je connais bien [Jakob Pelletier, Justin Ducharme, Maxence Guénette]. Ils m’accueillent là-bas les bras ouverts et je suis très chanceux de pouvoir m’aligner au sein d’une équipe aspirante aux grands honneurs.»