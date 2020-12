Le tricot: poétique et un peu politique

Une histoire de transmission des traditions et de complicité entre une petite-fille et sa grand-mère sous forme de bande dessinée destinée aux gens âgés de... 6 à 106 ans ! Voilà ce que propose l’illustrateur et auteur Jacques Goldstyn avec son poétique Le tricot.

À l’extérieur du café devant lequel nous nous sommes donné rendez-vous, nous nous réfugions sous le mini muret parce que la pluie nous surprend. Assis par terre comme un enfant, Jacques Goldstyn sort de son sac à dos ses calepins de croquis qu’il me laisse feuilleter doucement. Ces calepins truffés de « dessins spontanés » le suivent partout où il va, en voyage au bout du monde comme dans les rues de sa ville, Montréal.

Peu de gens savent que Jacques Goldstyn, l’illustrateur de livres et de magazines pour enfants, est aussi Boris, le caricaturiste politique. Et que ses diverses personnalités se recoupent dans ses œuvres : sous forme de détails politiques dans ses livres pour enfants et de clins d’œil d’enfant dans ses caricatures politiques.

Né au Saguenay Lac-Saint-Jean d’un père grand voyageur et d’une mère hyperactive professeur de couture, l’illustrateur de 62 ans a remporté divers prix dans sa carrière, dont le prestigieux prix Michael-Smith en 2001, pour son apport à la vulgarisation scientifique au Canada. Car c’est en tant qu’illustrateur pour le livre d’expériences Le petit débrouillard (dont le succès a donné naissance au magazine) que le géologue de formation s’est d’abord fait connaître.

« Je pense que j’attendais juste cela, raconte celui qui, lors de ses études à la Polytechnique, dessinait dans le journal universitaire. J’ai quitté mon métier de géologue et je suis devenu illustrateur. J’étais tellement content de dessiner, je pense que j’aurais fait des menus de restaurant tellement j’aimais ça. »

« Le dernier foulard que ma mère a fait, je ne le jetterai jamais, c’est trop précieux », raconte l’illustrateur qui voit comme un acte d’amour et une merveilleuse transmission des savoirs le geste de tricoter un vêtement pour quelqu’un.

C’est lors d’une discussion avec sa tricoteuse d’amie graphiste Barbara Lapointe qu’a jailli l’étincelle de la bande dessinée Le tricot. Une œuvre racontant en images la complicité entre une grand-mère et sa petite-fille, le long foulard qui se démaille, la grand-mère qui se raconte, de son enfance à son amour pour le tricot.

Pour ce faire, il s’est inspiré de sa propre mère et de ses tantes qui tricotaient — et tricotent — toujours beaucoup. Ainsi que du souvenir d’une histoire de sa mère qui, toute petite en Bretagne, gardait les vaches. « Un jour, ma grand-mère est arrivée avec des chandails et des foulards à détricoter. Car on récupérait tout à l’époque, surtout à la campagne. Elle lui a alors appris à tricoter. »

Clins d’oeil pour adultes

Incapable de laisser de côté cette politique qu’il affectionne, il s’est amusé à glisser de petits clins d’œil pour adultes dans ses illustrations. Ici, une grève mettant en scène Michel Chartrand, là, une scène de bataille du Moyen Âge inspiré de la tapisserie de Bayeux avec un oncle Guillaume inspiré de Guillaume le Conquérant. Jusqu’aux personnages principaux, baptisés Léa et Madeleine, car inspirés des féministes québécoises Léa Roback et Madeleine Parent.

Dans cette histoire hommage à l’artisanat, entre différentes scènes se déroulant à Montréal (comme autant de clins d’œil à sa ville chérie), on comprendra aussi que la grand-mère aurait souhaité exercer un métier comme celui de son mari-chef de train... chose impossible pour les femmes de son époque. « Je me fais plaisir à moi en faisant cela, avoue-t-il. Ce genre de livres là, je n’aurais pas pu les faire à 25 ans. Là, je sais ce que je veux, ce que j’aime comme histoires et c’est ce que j’ai envie de faire. J’ai beaucoup de chance. »