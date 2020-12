Les moteurs Rotax pour motoneiges et drones armés

La courte guerre qui a permis à l'Azerbaïdjan de récupérer le Haut-Karabakh perdu à l'Arménie au début des années 90 n’a pas fait les grands titres de l’actualité. Mais elle a été suivie avec grand intérêt par les états-majors de la planète. La rapide et décisive victoire de l’Azerbaïdjan a été attribuée par les spécialistes à son utilisation de drones armés de missiles et de «drones kamikazes» ciblés sur les défenses antiaériennes de fabrication russe de l’Arménie. Le résultat fut dévastateur: 47% de ses blindés et 93% de son artillerie ont été détruits ou endommagés, dont une bonne partie par des drones Bayraktar TB2 fournis par la Turquie. Il y a un angle québécois et canadien à cette affaire. J’y reviens plus loin.

Ce conflit du Caucase a confirmé la primauté des aéronefs sans pilotes dans les guerres à venir. Dans un blogue datant du début de l’année, je notais que les Iraniens croyaient s’être dotés d’une force de frappe aérienne imparable constituée de drones et de missiles attaquant en nuée. En 2019, la production de pétrole de l’Arabie saoudite a été temporairement réduite de moitié par une telle attaque revendiquée par les rebelles yéménites pro-iraniens, mais qui a, de toute évidence, été orchestrée par Téhéran.

Des experts militaires israéliens estimaient également qu’aucune force militaire dans le monde n'avait trouvé un moyen efficace d'intercepter une multitude d’aéronefs sans pilotes agissant en étroite coordination. Les Israéliens ont, depuis, déployé des efforts importants pour développer des contre-mesures. Au cours des dernières semaines, ils ont procédé, conjointement avec les États-Unis, à un exercice de grande envergure contre ce genre d’attaques.

Mais revenons aux drones turcs Bayraktar TB2, qui ont joué un rôle déterminant dans la défaite de l’Arménie. Devinez quoi? Ils sont équipés d’une variante pour avions légers du moteur de motoneiges Rotax fabriquée par Produits récréatifs Bombardier (PRB). Dès que les Arméniens ont rendu l’information publique, BRP a annoncé la suspension des ventes de moteurs Rotax 914 de sa filiale autrichienne à la Turquie, affirmant que l’entreprise n’était pas au courant que sa technologie était utilisée dans le conflit du Haut-Karabakh. Étonnant! Bombardier dit avoir aussi suspendu la livraison du moteur Rotax aux pays qui en font un «usage peu clair». C’est à vérifier.

Surpris, le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne, a suspendu les licences d’exportation pertinentes vers la Turquie «le temps de mieux évaluer la situation». Le Bayraktar TB2 était aussi équipé de systèmes de désignation de cible produits en Ontario par L3Harris WESCAM.

Les Turcs ne sont pas les seuls à doter leurs drones de combat de moteurs inspirés de ceux qui propulsent nos Ski-Doo. Un site militaire pakistanais a publié des photos montrant des drones de combat iraniens équipés de moteur Bombardier Rotax 914 ou de versions piratées en Iran. Pour voir la photo analytique des similitudes, cliquez ici.

Et il y a le cas du drone de combat chinois Wing Loong (Ptérodactyle 3) qui vole également avec un moteur Rotax 914 depuis des années. Est-ce possible que le ministre Champagne n’ait jamais été mis au courant?

AFP

Le Wing Loong peut être armé de missiles air-sol, de bombes guidées laser, de bombes antipersonnelles et de bombes guidées miniatures. Il est, entre autres, utilisé par les aviations militaires chinoise, saoudienne, égyptienne, pakistanaise et émiratie, des pays qui en font régulièrement usage dans des situations conflictuelles. Les forces rebelles libyennes du général Khalifa Haftar utilisent intensivement des drones Wing Loong fournis par les Émirats arabes unis.

Mais que fait donc le nouveau service de renseignements militaire canadien, qui visait à devenir l’un des principaux acteurs dans le domaine du renseignement, non seulement au Canada, mais dans le monde? Ça fait partie de sa mission de découvrir que ces petits moteurs Rotax ne servaient pas qu'à propulser des motoneiges ou de petits avions, mais des drones de combat.

Je soupçonne qu’on était au courant depuis longtemps de leur utilisation militaire, mais qu’on espérait que ça ne devienne pas public.

Oui, je sais. Je suis un journaliste cynique et désabusé.