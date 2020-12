Les psychoéducateurs: de l’aide pour faire face aux changements

À quelques jours de la fin d’une année remplie de bouleversements et en cette période où nous serons tous amenés à ralentir nos activités et à prendre soin de nous et de nos proches, je vous invite à découvrir comment nous avons réussi à mobiliser nos capacités adaptatives pour continuer à mener nos activités quotidiennes avec une certaine agilité.

Depuis mars dernier, nos capacités d’adaptation sont grandement mises à l’épreuve pour préserver cet équilibre. Après autant de semaines et de mois à s’adapter, il n’est donc pas anormal d’être essoufflé et de ne plus savoir parfois par quel bout reprendre le dessus.

Lorsqu’une situation difficile persiste, nos capacités adaptatives s’affaiblissent et des signes et symptômes plus importants peuvent surgir. Quand on ressent davantage de fatigue, de stress, lorsqu’on vit avec une humeur dépressive ou anxieuse qui se maintient ou s’amplifie, cela est parfois révélateur d’un déséquilibre bien installé qui peut même avoir un impact sur notre fonctionnement au quotidien et celui de notre famille. Il devient alors difficile de s’en sortir par soi-même.

Accès difficile aux services d’aide

On parle abondamment de l’importance d’aller chercher de l’aide. Malheureusement, on mentionne aussi l’enjeu de l’accès aux services. D’ailleurs, plusieurs situations éprouvantes sont rapportées dans les médias et témoignent de la difficulté à trouver l’aide recherchée.

Courtoisie Denis Leclerc

Par contre, je constate que l’on aborde peu la diversité des approches pour soutenir les personnes qui vivent difficilement cette période d’incertitude. Dans ce contexte, il est important de savoir qu’il y a de nombreux professionnels qui peuvent venir en aide aux personnes en détresse sur le plan psychologique et dont la pratique est encadrée par un ordre.

Parmi ceux-ci, les psychoéducateurs et psychoéducatrices sont spécialisés pour soutenir les personnes et leur entourage à mieux vivre les changements. Ils et elles interviennent auprès d'individus de tous les âges, qui peuvent manifester depuis un certain temps un nouveau comportement inquiétant comme une attitude agressive ou encore un repli sur soi, des signes qui sont souvent associés à une difficulté d’adaptation.

Ces professionnels détiennent une maîtrise universitaire; ils sont bien connus dans le milieu scolaire et on les retrouve aussi dans presque tous les secteurs du réseau de la santé et des services sociaux, tout comme dans les organismes communautaires et dans des cabinets privés.

Accessibles, ils se déplacent fréquemment dans les milieux de vie, incluant la maison, pour pouvoir intervenir auprès de la personne et de ses proches dans leur dynamique relationnelle. C’est avec une approche concrète, pratique et intégrée que les psychoéducateurs proposent une démarche adaptée aux besoins de la personne et de ses proches.

Nous avons tous nos capacités adaptatives et force est de constater que la COVID-19 nous met face à de nombreux défis! À l’image de l’approche psychoéducative, reconnaissons nos forces et bâtissons à partir d’elles; c’est ce que je nous souhaite, à tous et à toutes, pour retrouver l’équilibre et bien commencer 2021.

Denis Leclerc, ps. éd., président de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec