Lutte à finir entre deux grands

À l’approche de la fin de la saison, deux quarts-arrières se démarquent dans la course au titre de joueur le plus utile dans la NFL. Patrick Mahomes, des Chiefs, poursuit son irrésistible élan avec toute la fougue de sa jeunesse. Aaron Rodgers, des Packers, est pour sa part le vétéran qui refuse de céder le terrain.

Rodgers domine ses pairs dans la colonne des passes de touchés avec 40, le tout en n’ayant lancé que quatre interceptions. Il est aussi troisième pour les gains accumulés avec 3828 verges.

Mahomes, qui hérite d’une lourde commande aujourd’hui contre les Saints, domine plutôt avec 4208 verges, tandis qu’il se classe troisième pour les passes de touchés avec 33, contre seulement cinq interceptions.

Les statistiques sont devenues tellement habituelles avec des talents rares comme Rodgers et Mahomes que plus personne n’en fait de cas. Pourtant, il s’agit dans les deux cas d’une production qui permet de se demander légitimement si leur ADN est bel et bien de source humaine!

Dimanche dernier, Mahomes a accumulé 393 verges face aux Dolphins. Il s’agissait d’un sixième match de suite pour lui avec au moins 315 verges récoltées par les airs. Il est devenu le troisième pivot de l’histoire, après Peyton Manning et Dan Marino, à franchir le cap des 4000 verges dans trois de ses quatre premières saisons. Et dire que sa première saison, il l’a écoulée sur le banc!

De son côté, Rodgers a franchi le cap des 40 passes de touchés, devenant ainsi le seul de l’histoire à atteindre ce plateau à trois reprises.

Armes différentes

Les résultats des derniers matchs peuvent encore influencer la course, mais si le vote devait se tenir maintenant, il serait difficile de ne pas octroyer le titre de joueur le plus utile à Rodgers.

Les deux quarts-arrières sont fabuleux, mais celui des Packers doit faire plus avec moins. Bien sûr, il mise sur un receveur extraordinaire en Davante Adams, mais sinon, les options laissent trop souvent à désirer.

Mahomes jouit d’un arsenal illimité avec Tyreek Hill, Travis Kelce, Sammy Watkins, Mecole Hardman et Demarcus Robinson. De la vitesse à l’état pur! Ça ne lui enlève clairement pas son talent fou, mais la production est facilitée par rapport à Rodgers.

Il importe de se poser une question. S’ils ne jouaient pas avec Rodgers, qu’adviendrait-il des Robert Tonyan, Marquez Valdes-Scantling, Allen Lazard et Equanimeous St.Brown?

Vers un rare exploit

Si Rodgers décroche la palme, il s’agira pour lui d’un troisième titre de joueur le plus utile en carrière. Voilà un rare exploit qui n’a été accompli que par cinq joueurs avant lui, soit Peyton Manning, Tom Brady, Brett Favre, Johnny Unitas et Jim Brown.

Si Mahomes ravit le titre, il rejoindrait un groupe sélect formé des joueurs cités plus haut, en plus de Rodgers, Kurt Warner, Joe Montana et Steve Young, qui ont gagné le précieux trophée au moins deux fois.

Quoiqu’il advienne, Mahomes et Rodgers continuent de façonner leur légende. Reste à voir si les amateurs pourront se délecter d’un duel entre les deux quarts-arrières, au Super Bowl 55, le 7 février.

5 POINTS À SURVEILLER...

Le portrait des séries

À ce jour, les Bills, Chiefs, Steelers, Packers et Saints ont assuré leur présence en séries. Les Steelers peuvent par ailleurs officialiser le titre de leur division avec un gain aux dépens des Bengals ou une défaite des Browns face aux Giants. Si les Titans disposent des Lions, ils auront aussi leur billet. Sinon, ils auront besoin d’une défaite des Ravens. Une victoire des Rams contre les Jets leur garantira aussi une place en janvier, tout comme les Seahawks s’ils ont gain de cause face à Washington.

Duel au sommet

Le choc entre les Chiefs et les Saints s’annonce comme du bonbon. Il est plutôt rare que deux opposants qui montrent un aussi bon taux de succès s’affrontent à ce stade de la saison. Dans l’histoire, il s’agira seulement du sixième match à partir de la semaine 15 où les deux équipes montrent un pourcentage d’efficacité cumulé de ,846 ou mieux.

Le roi Henry

Le compteur tourne toujours et Derrick Henry en est à 1532 verges au sol avec 14 touchés. Avec un touché contre les Lions, le porteur des Titans deviendrait le quatrième seulement dans l’histoire de la NFL avec deux saisons de suite de plus de 1500 verges et au moins 15 touchés au sol. Pour les curieux, les autres sont Terrell Davis (1997-98), Shaun Alexander (2004-05) et Larry Johnson (2005-06).

Xavien Howard en feu

Le demi de coin des Dolphins Xavien Howard a un exploit rare à sa portée. Non seulement il compte déjà neuf interceptions, mais il en a réussi une dans cinq matchs de suite. S’il en ajoute une face aux Patriots, il fera partie d’un club sélect de six joueurs qui ont intercepté une passe dans six matchs de suite, la plus longue séquence à ce jour.

Le bon vieux Larry

Larry Fitzgerald continue de produire pour les Cardinals malgré ses 37 ans. Même s’il n’est plus à son summum, il n’est qu’à cinq réceptions du plateau des 50 cette saison. Il s’agirait pour lui d’une 17e saison avec au moins 50 réceptions, ce qui égalerait la marque de Jerry Rice. Les grands esprits se rencontrent!