Saturation à prévoir

Important promoteur de spectacles – il est derrière les grands concerts au Centre Bell et le festival Osheaga – evenko a vu la quasi totalité de ses opérations prendre abruptement fin à la mi-mars. Mais pour le responsable de la programmation, Nick Farkas, la relance des activités dans le courant de 2021 pourrait même laisser place à une congestion jamais vue dans les salles de spectacles.

Vous avez annoncé il y a quelques jours les trois têtes d’affiche pour Osheaga 2021. Quel est votre optimisme pour le retour des grands concerts l’été prochain ?

« La majorité de l’industrie en Amérique du Nord et en Europe pense que les spectacles à l’extérieur vont probablement avoir lieu. Le ton a changé énormément quand il y a eu la première annonce du vaccin de Pfizer. On a beaucoup, beaucoup d’appels d’agents pour des shows à l’automne 2021. On commence aussi à en avoir de plus en plus pour l’été et même des shows à l’intérieur. »

Pourrait-il y avoir une congestion l’an prochain auprès des promoteurs pour obtenir les artistes internationaux ?

« Les gros, gros noms, comme Elton John, ont déjà décidé de repousser à 2022... Mais il y a beaucoup de gros noms qui seront là à la fin 2021. Ce sera du jamais-vu. Juste en regardant la quantité d’artistes qui nous approchent, ce sera une saturation totale ! Je n’ai jamais vu de ma vie autant d’artistes qui visent les mêmes périodes. C’est normal parce qu’ils n’auront pas été en tournée pendant 18 mois. Ça va être occupé, surchargé, mais j’ai hâte. J’ai hâte d’avoir 11 spectacles par soir ! »

Comment l’arrivée de la pandémie a-t-elle été vécue chez evenko ?

« Ç’a été difficile, surtout de continuer à être motivé. L’été a quand même beaucoup aidé, car on a pu faire quelques shows et les cas avaient descendu drastiquement. Tout le monde sentait qu’il y avait de l’espoir. Mais là, on est retourné dans une deuxième vague. Le plus dur est de commencer quelque chose et que l’événement est annulé. On a aussi programmé des spectacles qu’on a dû reporter trois fois. »

Si les frontières sont toujours fermées l’été prochain, Osheaga pourrait-il être présenté avec uniquement des artistes canadiens ?

« C’est aussi une option qu’on regarde. Il y a tellement d’imprévus. Si ce sont juste des artistes canadiens, québécois, on va essayer de faire quelque chose. Qu’est-ce que ça va être ? Ce sera à discuter. Pour l’instant, on espère présenter Osheaga au moins d’une manière assez similaire aux années précédentes. »

Osheaga accueille habituellement 135 000 spectateurs en trois jours. Il est difficile d’envisager une telle foule l’été prochain, non ?

« Ce sera des décisions qu’il faudra prendre au fur et à mesure que ça avance. En ce moment, on ne sait même pas ce que serait la capacité permise. Est-ce qu’on pourrait avoir 20 000 personnes sur tout le site ou juste sur le parterre principal ? On a fait toutes sortes de dessins pour voir combien de gens rentraient sur le site en respectant le deux mètres [de distanciation]. On espère que [cette mesure sanitaire] ne sera plus là au mois d’août parce que ce sera difficile de présenter le festival. »

Certaines personnes parlent d’exiger que les spectateurs aient été vaccinés ou qu’ils soient testés sur place, pour le retour des festivals l’an prochain. evenko envisage-t-il cette possibilité ?

« Je pense que oui. On ne sait pas où sera la technologie dans huit mois. Je sais que Ticketmaster, Live Nation et plein d’équipes de sports travaillent sur des tests rapides. D’ici huit mois, on va utiliser les meilleurs outils pour ça. »

