Un bilan plus encourageant dans la Capitale-Nationale

La Capitale-Nationale a connu une légère baisse des cas et des décès alors que la région a enregistré dimanche 147 nouvelles infections et trois victimes supplémentaires de la COVID-19.

Depuis lundi dernier, la région a accumulé en moyenne 187 nouveaux cas par jour. Une légère diminution étant donné que 197 infections étaient enregistrées quotidiennement la semaine précédente.

Au total, 15 522 personnes ont été infectées dans la Capitale-Nationale depuis le mois de mars. De plus, la région compte 581 défunts du coronavirus.

La situation est aussi plus encourageante dans Chaudière-Appalaches. Le bilan quotidien est redescendu sous la barre psychologique des 100 nouvelles infections en 24 heures. La région ajoute 94 infections supplémentaires et ceux-ci rejoignent les 7149 personnes qui ont contracté le virus. Par ailleurs, un décès s’ajoute aussi au triste compte de 161 sur la Rive-Sud.

À l’aube d’une deuxième phase

Le CIUSSS de la région de Québec a confirmé dimanche que 3070 personnes ont été vaccinées jusqu’ici dans la Capitale-Nationale au CHSLD St-Antoine.

La grande majorité des usagers, soit plus de 200, ont reçu leur première dose, sur deux, et on n’a déploré aucun effet indésirable jusqu’à présent.

D’autres vaccins sont attendus prochainement. Le CIUSSS est prêt à les recevoir et a ainsi entamé une nouvelle phase du processus de vaccination. Le nombre de doses sera confirmé au cours des prochains jours par le CIUSSS.

Une fête, malgré tout

Le gouvernement du Québec martèle depuis plusieurs semaines que le début de la vaccination ne doit pas être un prétexte pour un relâchement des consignes.

Cela n’a pas empêché plusieurs personnes de se rassembler illégalement dans une résidence de Québec samedi soir.

Trois personnes ont reçu des constats d’infractions. Elles avaient été pourtant averties quelques heures plus tôt par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).