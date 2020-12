Caméra Café: un thème signé Bleu Jeans Bleu

Avec son univers décalé et sa grande capacité à écrire des vers d’oreille, Bleu Jeans Bleu est très convoité pour écrire des « jingles », confie le chanteur Mathieu « Claude Cobra » Lafontaine. À travers une pluie de propositions, le groupe a accepté de faire la chanson thème de la nouvelle mouture de Caméra Café, en ondes dès le 12 janvier à TVA.

On vous prévient : la chanson sortira difficilement de votre tête. Sera-t-elle aussi marquante que le thème précédent, qu’on a entendu pendant dix ans ? Mathieu Lafontaine l’espère. Et il sait que la comparaison sera inévitable.

« Quand j’ai raccroché avec le producteur, j’avais déjà mon idée, raconte-t-il. Je me disais pourquoi ne pas ramener les deux notes principales et en faire une toune plus énergique, comme si quelqu’un l’avait faite avec beaucoup de caféine. Celle de la première version était très mollo. Là, je voulais aller ailleurs, mais en faisant un référent au passé. »

« Quand je l’ai finie, je me suis dit que je l’aurais gardée pour l’album, ajoute-t-il. Quand ça fait ça, c’est bon signe ! »

En demande

Après avoir accepté de faire une publicité pour IGA cet automne, Bleu Jeans Bleu a reçu « une avalanche de propositions ». Et l’exercice semble beaucoup plaire au chanteur et au compositeur.

« On ne peut pas dire oui à tout, explique-t-il. Mais la pandémie a ouvert notre calendrier. Si on avait été en tournée, je n’aurais pas pu dire oui. La pandémie est négative pour tout le monde, mais nous, ça nous a apporté plusieurs belles opportunités, dont celle-ci. »

Huit ans après avoir quitté l’antenne, Caméra Café sera de retour à TVA les mardis soir à 21 h avec une toute nouvelle mouture de comédiens, dont Anne-Élisabeth Bossé, Didier Lucien, Sylvie Léonard, Marie-Soleil Dion et José Gaudet. La réalisation a été confiée à René Richard Cyr et Matthieu Handfield.

► Caméra Café sera de retour à TVA le 12 janvier à 21 h.