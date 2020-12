Une première sortie réussie pour les Woods

L’ancien numéro 1 mondial Tiger Woods et son fils, Charlie, 11 ans, ont encore une fois remis une carte de 62, 10 coups sous la normale, pour terminer au septième rang du Championnat PNC, dimanche, à Orlando.

C’est le duo formé de Justin Thomas et de son père Mike qui a remporté la compétition. Les vainqueurs ont joué 57 (-15) durant la deuxième et dernière ronde pour conclure avec un cumulatif de 119 (-25). L’équipe de Vijay Singh et de son fils Quass, 30 ans, a pris le deuxième échelon à un coup de la tête, devant les tandems de Mark O’Meara et de Lee Trevino, troisièmes à 121 (-23).

Photo AFP

Comme ce fut le cas la veille, les Woods avaient adopté la même tenue vestimentaire, sauf que cette fois, le célèbre chandail rouge et le pantalon noir du père étaient à l’honneur. Concurrent le moins âgé sur les verts, le jeune Charley s’est de son côté distingué avec notamment un roulé de plusieurs pieds pour l’oiselet au 10e trou, sous l’œil attentif du Tigre.

L’événement du weekend réunissait une vingtaine d’équipes, toutes constituées d’un gagnant d’un tournoi majeur et d’un membre de sa famille, et proposait 36 trous.