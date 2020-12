Besoin urgent d’un conseil

Je voudrais vous faire part d’une situation qui m’affecte profondément depuis plusieurs années. Voilà que les fêtes approchent, et malgré la pandémie, il semble que nous allons avoir le droit de célébrer quand même, du moins en famille.

Année après année. j’ai beau m’y prendre à l’avance pour fixer une date pour célébrer avec mes enfants, je dois toujours me résigner à composer avec le fait d’attendre la disponibilité de la belle-famille de ma fille, qui elle de son côté, ne planifie son party qu’à la dernière minute.

Cette année par exemple, j’ai demandé à ma fille si le 26 décembre ferait son affaire, laissant ainsi les dates du 24 et du 25 libres pour sa belle-famille. Sa réponse fut la réponse habituelle : « Bien il faut que je vérifie avec la famille de mon mari si par hasard ils n’ont pas choisi cette date. Auquel cas, nous ne serons pas disponibles. »

Pourquoi c’est toujours moi qui dois faire preuve de souplesse ? Pourquoi ce ne serait pas le tour de sa belle-famille d’être souple?Quand je parle de ça à ma fille pour qu’elle comprenne le chagrin que son attitude ma cause, elle ne comprend pas ma réaction. Il semble que sa belle-famille doit toujours avoir la préséance.

Vous dites souvent dans vos réponses que la discussion est le meilleur moyen de régler une situation conflictuelle. J’ai déjà fait part à ma fille du désagrément que cette situation me causait, et ça n’a rien réglé. Ça se reproduit rituellement année après années. J’en suis rendue à détester la période des fêtes où je me sens toujours obligée d’accepter une situation qui me dérange et qui me peine.

En plus, mon mari passe son temps à me dire que je ne devrais pas me chagriner avec ça, que ça n’a aucune importance de fêter Noël à une date ou à une autre, et qu’on n’a qu’à se mettre à la disposition des enfants. J’essaie encore cette année de me faire une raison mais je n’y parviens pas. L’attitude de ma fille me cahgrine.

Une mamie

Depuis la réception de votre lettre, les directives gouvernementales ne permettent plus aux familles de se voir à Noël. Mais comme cette situation risque de se reproduire, je vous inviterais à vous questionner sur les raisons de votre peine. Est-ce parce que votre fille vous fait passer en second ? Ou à cause d’une certaine jalousie envers une belle-famille que votre fille semble privilégier ? Êtes-vous quelqu’un de rigide à qui sa fille fait passer un message ?

Si l’exercice ne vous éclaire pas, comme je trouve que votre mari a raison dans son commentaire et puisque vous parlez aussi de « ...recevoir les enfants », ça signifie que vous en avez plus d’un. Selon quel principe votre fille devrait constituer la pierre angulaire de votre décision ultime ? Pourquoi ne pas fixer la date avec les autres?