COVID-19: les médecins québécois sont invités à ne pas voyager à l’étranger

Le Collège des médecins du Québec insiste auprès de ses membres pour qu’ils respectent les consignes pour contrer la COVID-19 et qu’ils ne voyagent pas à l'étranger.

Dans un message sur Twitter, lundi matin, le Collège souligne qu’il y a encore plus de 2000 nouveaux cas d’infection recensés chaque jour et que celui-ci et des ordres professionnels «ont travaillé ensemble pour augmenter le nombre de professionnels qui pourront vacciner les Québécois pour les protéger de la COVID-19».

«Dans ce contexte, il est inacceptable que certains dérogent encore aux directives ou songent à des voyages extra-frontaliers non urgents. Plus que quiconque, le CMQ enjoint les médecins à respecter les consignes sanitaires contre la #Covid19», a ajouté le Collège des médecins dans un second message, toujours sur Twitter.

Lundi matin, le ministère de la Santé a rapporté 2108 cas de COVID-19 supplémentaires et 30 décès pour les 24 heures précédentes, portant le total à 179 093 personnes infectées et 7766 morts depuis le début de la pandémie. Dimanche, le gouvernement avait annoncé 2146 nouvelles infections, un sommet pour le nombre de nouveaux cas dans une journée.