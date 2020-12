Des cadeaux pour les résidents d’un CHSLD durement touché par la COVID-19

Les bénéficiaires de l’un des CHSLD les plus affectés par la COVID-19 au cours de la deuxième vague auront droit à de belles surprises pour Noël.

Jennifer Camirand, une préposée aux bénéficiaires plus que dévouée, a amassé des cadeaux et des cartes de Noël pour les 167 résidents du CHSLD Saint-Eusèbe de Joliette, confinés à leur chambre depuis des mois en raison de la pandémie.

Mme Camirand a d’abord publié un message sur Facebook et son initiative a fait boule de neige. Des gens la contactaient pour offrir des cartes et des cadeaux. La préposée amassait également des canettes consignées afin de payer les présents aux patients.

«Les gens se sont mis à m’écrire. "Passe à la maison, j’ai des cadeaux à offrir". Certains ont confectionné des cartes, des cadeaux. J’ai tout accumulé, soit 287 cadeaux pour nos résidents», a-t-elle raconté en entrevue à TVA Nouvelles.

Pour Jennifer, cette action mettra de la joie dans les cœurs de ces personnes qui ont eu une année très difficile.

«Ça fait longtemps qu’ils sont confinés. Les visites sont restreintes, ils ne peuvent pas sortir de leur chambre; ils sont confinés depuis des mois», a-t-elle souligné.

Avant d’arriver dans les chambres, les cadeaux devront faire une quarantaine de 72 heures avant la distribution.

«Je vais le faire moi-même aux résidents sur tous les étages», a assuré la préposée déterminée.

À la mi-novembre, une éclosion au CHSLD Saint-Eusèbe avait fait au moins 13 morts, et plus de 80 résidents avaient contracté la maladie. Une cinquantaine d’employés avaient également été infectés.