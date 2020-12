Djordje Mihailovic avait besoin de changement

Djordje Mihailovic s’amène avec l’Impact de Montréal avec beaucoup d’appréhension. Excellent avec le Fire de Chicago, mais pas apprécié à sa juste valeur, l’Américain a été très heureux de recevoir l’appel de Thierry Henry.

À 22 ans, le milieu de terrain a déjà un bagage admirable et viendra combler plusieurs lacunes dans la formation du onze montréalais. En vidéoconférence, lundi, Mihailovic s’est dit heureux d’obtenir sa chance avec un club qui a vraiment envie de travailler avec lui.

«Pendant les quatre dernières années, à Chicago, je me sentais comme si j’étais le petit frère, a-t-il mentionné aux représentants des médias. J’ai marqué quelques buts, ajouté des passes ici et là, et j’ai été appelé en équipe nationale. J’ai l’impression qu’on me voyait toujours comme ce jeune joueur formé au club, sans grandes attentes et qui arrivera à produire.»

«J’étais remplaçable... Mais ici à Montréal, je ressens ce désir, je ressens cet engagement et cette pression sur mes épaules, et c’est comme ça que je pourrai m’améliorer en tant que joueur», a-t-il ajouté.

Encore l’effet Henry

Une partie de ce désir mutuel entre le jeune joueur et la métropole québécoise provient de l’entraîneur Thierry Henry. L’ancien attaquant de calibre mondial est un patron attirant pour Mihailovic, qui croit qu’un partenariat avec le Français le rapproche des trophées.

«J’ai pris du temps à prendre ma décision, mais quand j’ai entendu les mots personnels de Thierry, ç’a vraiment solidifié mon choix de jouer à Montréal.»

Mihailovic se décrit lui-même comme un joueur polyvalent, mais qui aime faire parler sa créativité en attaque. Il a d’ailleurs disputé 73 matchs en carrière avec le Fire, dont 45 départs en saison régulière, totalisant sept buts et 15 passes décisives.

«Je ne crois pas que j’aurai un passe-droit au milieu, a-t-il indiqué. Cette équipe a des joueurs de qualité et elle s’améliore. Je sais qu’elle a ajouté beaucoup de jeunes gars qui seront affamés et qui voudront prouver leur valeur. Je devrai faire la même chose.»

Par le passé, Mihailovic a fait part de son intérêt envers une carrière en Europe, comme beaucoup de jeunes joueurs. Si une aventure sur le Vieux-Continent est toujours dans les plans, il assure que toute sa concentration est dirigée vers Montréal.

«C’est là où vous voyez les meilleurs joueurs, c’est là où il y a le plus d’argent. En ce moment, ce n’est pas le meilleur choix pour moi. De venir à Montréal pourrait n’être qu’un tremplin, mais mon attention est dirigée vers l’équipe, pas sur ce que je ferai ensuite.»