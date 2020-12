ECHL: les partisans choisiront le nom de l’équipe de Trois-Rivières

L’organisation de la Premier AA Hockey League (ECHL) qui fera ses débuts à Trois-Rivières en 2021-2022 a invité ses futurs partisans à choisir le nom de la franchise à l’aide d’un sondage.

Plusieurs options intéressantes sont proposées aux amateurs. On y retrouve des noms qui rappellent la région mauricienne, comme le Flambeau, la Forge ou les Forgerons. D’autres comme le 1634 (l’année de fondation de la ville), les Riverains et le Club de Hockey de Trois-Rivières sont des options plus conservatrices, mais qui représentent bien Trois-Rivières.

Finalement, l’équipe de la ECHL pourrait aussi s’appeler les Lions, les Saints ou encore les Tritons.

En enregistrant leur vote, les amateurs peuvent courir la chance de remporter un chandail signé par l’équipe inaugurale.

La nouvelle équipe de la ECHL disputera ses matchs à domicile au nouveau Colisée de Trois-Rivières.