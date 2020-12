La LHJMQ aussi de retour en janvier

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé lundi que les équipes québécoises du circuit reprendront l’action le 22 janvier dans quatre marchés différents, soit Chicoutimi, Drummondville, Rimouski et Shawinigan.

En novembre, la ligue avait établi un premier environnement protégé au Centre Vidéotron de Québec, une expérience qui a duré 11 jours.

Les quatre villes choisies accueilleront la deuxième phase d’événements de la LHJMQ, entre les 22 et 24 janvier. Deux formations se joindront à l’équipe hôte pour disputer deux parties en trois jours.

La troisième phase se déroulera entre le 29 janvier et le 6 février à Chicoutimi, Drummondville et Rimouski seulement. Une à deux parties par jour seront disputées dans chaque amphithéâtre pendant neuf jours. Tous les clubs joueront six matchs.

«Cette annonce survient après un dialogue constructif avec les officiers de la Santé publique du Québec et un bilan positif de notre premier événement protégé qui s'est tenu à Québec il y a quelques semaines», a indiqué par communiqué le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau.

Les équipes des Maritimes ont quant à elles l’intention de poursuivre leur calendrier régulier dès le 21 janvier.