La majorité des procès mènent à une condamnation

Même si les acquittements de Gilbert Rozon et d’Éric Salvail ont semblé ternir l’image de la justice la semaine dernière, près des deux tiers des causes d'agressions sexuelles mènent néanmoins à une condamnation au Québec, révèlent des données obtenues par Le Journal.

« La réalité, ce n’est pas que ces deux dossiers. Il faut contextualiser et remettre en perspective. Les succès existent à tous les jours, mais ne sont pas toujours médiatisés, car les victimes souhaitent tourner la page », indique Rachelle Pitre.

L’avocate est responsable d’une équipe de 13 procureurs dédiés aux crimes sexuels, au palais de justice de Montréal.

La semaine dernière, l’ex-magnat de l’humour Gilbert Rozon et l’ancien animateur de télévision Éric Salvail ont tous deux été acquittés d’agression sexuelle pour des évènements qui remontaient à des dizaines d’années.

Or, il ne faut « vraiment pas » que ces deux procès hautement médiatisés découragent les victimes à dénoncer, martèle la procureure en chef adjointe, puisqu’ils sont loin d’être représentatifs de l’issue de l’ensemble des procès pour violences sexuelles.

Photo Martin Alarie

Majorité condamnée

Les données du ministère de la Justice du Québec démontrent que plus de la majorité des dossiers criminels clos depuis 2015 impliquant au moins un chef d’agression sexuelle ont mené à une condamnation.

En 2019-2020, c’est près de 62 % des 1226 dossiers fermés qui se sont conclus par une sentence. Et ce n’était pas toutes des « victimes parfaites », dit Me Pitre.

« Sans dénonciation, il n’y a absolument aucune chance de condamnation », rappelle l’avocate, en encourageant les victimes à dénoncer.

Pas plus tard que la semaine dernière au palais de justice de Montréal, 10 délinquants sexuels ont scellé leur sort pendant que les yeux étaient seulement rivés sur Rozon et Salvail, illustre la procureure.

Là-dessus, un homme a été trouvé coupable d’agression sexuelle à l'endroit d'une victime mineure et un second a écopé de six ans de prison pour la même accusation.

Deux autres accusés ont aussi reçu leurs sentences respectives de cinq ans et de 12 mois d’emprisonnement pour une agression sexuelle sur une victime adulte.

De plus, cinq autres ont plaidé coupables à divers crimes sexuels, de distribution d’images intimes à agression.

Mieux les accompagner

« Oui, c’est un cheminement qui est lourd et difficile, et qui a besoin d’être bonifié – pas le Code criminel ou la présomption d’innocence, je parle de tout ce qui touche l’accompagnement des victimes – mais ce n’est pas vrai que le système ne fonctionne pas », note la juge retraitée Nicole Gibeault.

Non, ils ne sont pas tous déclarés non coupables

Il y a eu Gilbert Rozon et Eric Salvail, mais, la semaine dernière, 10 délinquants sexuels ont été condamnés à Montréal.

Lundi: Vinoothan Manoharan, 5 ans de prison pour agression sexuelle, victime adulte.

Mercredi: Marcel Casseus, 6 ans de prison pour contacts sexuels, victime mineure.

Serge Hamel, déclaré coupable d’agression sexuelle, victime mineure. Représentations sur la peine à venir.

Jeudi: Brandon Héon, 12 mois de prison pour agression sexuelle, victime adulte.

Vendredi: Tareq Al-Inizi, 35 jours de prison pour intrusion de nuit et voyeurisme, victime adulte.

Et cinq autres individus ont plaidé coupables à divers crimes sexuels et sont en attente de leur sentence.