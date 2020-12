Laval : splendide maison entièrement rénovée avec goût dans un secteur paisible

Cette jolie maison située dans le quartier Auteuil à Laval a tout pour plaire.

Construite en 1954, la propriété a été bien entretenue au fil des ans et propose un environnement où l’on se sent bien instantanément.

À l’intérieur, la propriété propose un espace de vie ouvert et original avec une cuisine lumineuse. On y retrouve un bel îlot, un foyer au bois et même un petit coin détente.

C’est sans aucun doute la pièce maîtresse de la maison!

Le salon pour sa part possède de nombreuses fenêtres et des planchers de bois clairs qui ajoutent de la clarté à la pièce.

La propriété possède un total de deux chambres à coucher, deux salles de bain et une salle d’eau.

Les futurs propriétaires pourront bénéficier d’un terrain clôturé et sans voisins à l’arrière.

Découvrez le décor complet de cette maison dans la vidéo ci-haut!

Cette magnifique propriété est à vendre pour 385 000$ par Ines Halim de Remax.